Funcționarii din Parlament amenință cu greva generală din cauza noii legi a salarizării: „Nu solicităm privilegii”

Sindicatele funcționarilor parlamentari din Camera Deputaților și Senat critică dur proiectul noii legi a salarizării și avertizează că acesta afectează statutul Parlamentului și al angajaților săi, acuzând autoritățile de „subevaluarea deliberată” a funcției publice parlamentare. Reprezentanții angajaților din Camera Deputaților au anunțat deja că au început strângerea de semnături pentru declanșarea grevei generale.

Sindicatul Funcționarilor Publici Parlamentari din Camera Deputaților susține că proiectul legii salarizării reprezintă „un atac direct, deliberat și fără precedent la adresa democrației și echilibrului puterilor în stat”, scrie Agerpres.

„Considerăm că acest proiect nu cuprinde simple erori în numele reformei, ci reprezintă un atac direct, deliberat și fără precedent la adresa democrației și echilibrului puterilor în stat, deprofesionalizând Parlamentul României”, a transmis președinta sindicatului, Alina Grigorescu, într-un comunicat.

Potrivit sindicaliștilor, noua grilă de salarizare plasează funcțiile parlamentare sub alte funcții din administrația publică, deși Parlamentul este „organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării”.

„Consilierul parlamentar este plasat pe o treaptă inferioară funcțiilor generale și chiar actorului mânuitor de păpuși marionete”, arată comunicatul de presă.

Acuzații privind încălcarea Constituției

Sindicaliștii afirmă că proiectul încalcă principiile constituționale privind separarea puterilor și egalitatea în drepturi.

„Poziționarea inferioară sau egală a funcției publice parlamentare în raport cu funcții din administrația publică centrală contravine ierarhiei constituționale a autorităților publice”, susțin reprezentanții angajaților din Camera Deputaților.

Aceștia avertizează că legea riscă să fie declarată neconstituțională și resping argumentele privind austeritatea.

„Orice tentativă de a folosi argumentul «austerității» în acest caz este o manipulare grosolană a opiniei publice”, a afirmat Alina Grigorescu.

Sindicatele din Senat cer modificarea proiectului

La rândul lor, Sindicatul Funcționarilor Publici Parlamentari, al Personalului Contractual și al Șoferilor din Senat solicită Guvernului și parlamentarilor să corecteze „dezechilibrele evidente” din proiect.

„Este inacceptabil ca personalul de specialitate din Parlament să fie plasat într-o zonă inferioară de salarizare, fără raportare reală la complexitatea activității”, au transmis sindicatele.

Reprezentanții Senatului spun că proiectul transmite „un semnal periculos” privind modul în care este tratată expertiza din instituțiile fundamentale ale statului.

„Nu solicităm privilegii. Solicităm respect instituțional, predictibilitate și o salarizare corectă”, au mai spus sindicaliștii.

Amenințări cu proteste și grevă generală

Sindicaliștii avertizează că forma actuală a legii poate duce la plecarea specialiștilor din sistemul public, scăderea atractivității funcției publice și blocaje instituționale.

Totodată, reprezentanții angajaților din Camera Deputaților au anunțat că au început demersurile pentru declanșarea grevei generale, în timp ce sindicatele din Senat spun că vor acționa „prin toate mijloacele legale și instituționale” pentru apărarea drepturilor angajaților Parlamentului.

Editor : Ana Petrescu