Funcționarii publici care sunt rezerviști voluntari nu sunt în stare de incompatibilitate. Proiectul adoptat de Senat

Senatul a adoptat, luni, un proiect care stabilește că funcționarii publici care dețin calitatea de rezervist voluntar nu se află în situație de incompatibilitate. Propunerea legislativă urmează să fie votată de Camera Deputaților, for decizional.

Proiectul a fost adoptat cu 98 de voturi „pentru”, unul „împotrivă” și două abțineri.

Proiectul este înregistrat în procedură de urgență în Parlament și completează articolul 94 alineatul 2 indice 1 din Legea nr. 161/2003 privind transparența în exercitarea demnităților publice și prevenirea corupției.

„Nu se află în situaţie de incompatibilitate (...) funcţionarul public care deţine calitatea de rezervist voluntar, în condiţiile Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, cu respectarea dispoziţiilor privind suspendarea raportului de serviciu pe durata instruirii initiale şi a concentrării/mobilizării şi în măsura în care această calitate nu generează un conflict de interese”, prevede actul normativ.

Inițiatorii susțin că modificarea este una de armonizare a legislației existente și nu afectează principiile de integritate în administrația publică.

Aceștia arată că măsura reprezintă o „măsură de corelare legislativă necesară şi oportună, care sprijină participarea funcţionarilor publici la programe de apărare naţională, fără a afecta principiile transparenţei şi integrităţii funcţiei publice”.

Senatul a fost primul for sesizat, iar Camera Deputaților urmează să dea votul decizional.

