Funcționarii publici care sunt rezerviști voluntari nu sunt în stare de incompatibilitate. Proiectul adoptat de Senat

ghiseu liber functionar public
Foto care are un caracter ilustrativ. Inquam Photos / Diana Oros

Senatul a adoptat, luni, un proiect care stabilește că funcționarii publici care dețin calitatea de rezervist voluntar nu se află în situație de incompatibilitate. Propunerea legislativă urmează să fie votată de Camera Deputaților, for decizional.

Proiectul a fost adoptat cu 98 de voturi „pentru”, unul „împotrivă” și două abțineri.

Proiectul este înregistrat în procedură de urgență în Parlament și completează articolul 94 alineatul 2 indice 1 din Legea nr. 161/2003 privind transparența în exercitarea demnităților publice și prevenirea corupției.

„Nu se află în situaţie de incompatibilitate (...) funcţionarul public care deţine calitatea de rezervist voluntar, în condiţiile Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, cu respectarea dispoziţiilor privind suspendarea raportului de serviciu pe durata instruirii initiale şi a concentrării/mobilizării şi în măsura în care această calitate nu generează un conflict de interese”, prevede actul normativ.

Citește și: Senatul schimbă regula în cazurile de abandon familial: acțiunea penală, din oficiu

Inițiatorii susțin că modificarea este una de armonizare a legislației existente și nu afectează principiile de integritate în administrația publică.

Aceștia arată că măsura reprezintă o „măsură de corelare legislativă necesară şi oportună, care sprijină participarea funcţionarilor publici la programe de apărare naţională, fără a afecta principiile transparenţei şi integrităţii funcţiei publice”.

Senatul a fost primul for sesizat, iar Camera Deputaților urmează să dea votul decizional.

Top Citite
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
1
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
Submarin iranian
2
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
explozie turcia
3
Explozie într-un district al Istanbulului: două clădiri s-au prăbușit, trei oameni au...
Angela Similea
4
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
SAR operation at Kharkiv apartment block hit by Russian missile, Ukraine - 07 Mar 2026
5
Noua rachetă rusească „Izdeliie-30” face ca atacurile să fie mai greu de anticipat: a...
”E gata! Definitiv”. Guvernul României dă banii și se face: al doilea cel mai mare din țară și costă 130 de milioane de euro
Te-ar putea interesa și:
Senat 0
Senatul schimbă regula în cazurile de abandon familial: acțiunea penală, din oficiu
plen camera deputatilor
Blocaj în coaliție. Parlamentul amână numirea Avocatului Poporului, la solicitarea PSD care contestă candidata propusă de USR
florin barbu face declaratii
Ministrul Agriculturii, chemat în Senat să explice scumpirea alimentelor. USR: măsurile Guvernului cresc prețurile la raft
Foto: Mircea Abrudean, președintele Senatului
Președintele Senatului: „SUA reprezintă cel mai important pilon de securitate”. Ce spune Mircea Abrudean de umbrela nucleară a Franței
victor ponta oana toiu
Opoziția cere comisie parlamentară pentru anchetarea Oanei Țoiu, în urma scandalului cu Victor Ponta. AUR anunță că va semna demersul
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT - CONDUCEREA ANRE - 19 APR 2023
Avertismentul șefului ANRE: „O criză energetică trece în 3-5 ani...
avon hercules columbia profimedia-0633270523
Un avion al armatei columbiene, cu 110 de militari la bord, s-a...
Dominic Fritz
Dominic Fritz propune o rezoluție: USR ar putea rupe colaborarea cu...
volodimir zelenski la birou, cun un ofiter
Volodimir Zelenski: „Avem dovezi incontestabile că Rusia continuă să...
