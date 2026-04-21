Ministerul Energiei: Furnizarea apei calde a fost reluată progresiv, în cazul consumatorilor afectaţi de incendiul de la CET Vest

Furnizarea apei calde a fost reluată progresiv până la orele prânzului în cazul consumatorilor afectaţi de incendiul izbucnit luni noaptea în incinta CET Bucureşti Vest, a anunţat marţi Ministerul Energiei.

"În ceea ce priveşte alimentarea cu energie termică, în cursul dimineţii au fost afectate aproximativ 2.300 de blocuri, dintr-un total de 9.216. Până la orele prânzului, furnizarea a fost reluată progresiv, prin reconfigurarea sistemului şi demersurile realizate împreună cu operatorii implicaţi.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, monitorizează în continuare situaţia şi menţine legătura permanentă cu toţi operatorii din sector, inclusiv ELCEN, pentru asigurarea continuităţii alimentării şi revenirea completă la funcţionarea normală", se arată într-un comunicat al instituţiei.

Ca urmare a incendiului izbucnit în noaptea de 20 aprilie în incinta CET Bucureşti Vest, aparţinând Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), Bogdan Ivan s-a deplasat de urgenţă la faţa locului şi a dispus măsuri pentru limitarea efectelor incidentului, asigurarea continuităţii în alimentarea cu energie electrică, precum şi pentru stabilirea intervenţiilor necesare reluării în condiţii de siguranţă a activităţii CET.

Potrivit Ministerului Energiei, la momentul producerii incendiului, o singură staţie de 110 kV, IREMOAS, a rămas fără tensiune, însă alimentarea a fost restabilită rapid, fiind întrerupţi 7 MW pentru o perioadă de aproximativ 8 minute. Nu au fost înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din municipiul Bucureşti, funcţionarea sistemului fiind asigurată în parametri normali prin Sistemul Energetic Naţional, operat de Transelectrica.

"Din evaluările preliminare, incendiul a cuprins două transformatoare de 110/6 kV destinate alimentării serviciilor interne ale centralei, fără a afecta transformatoarele centralei cu ciclu combinat. Incendiul a fost lichidat în cursul nopţii, iar în prezent este în desfăşurare procedura de stabilire a intervenţiilor tehnice necesare pentru reluarea activităţii în condiţii de siguranţă", se mai precizează în comunicat.

Electrocentrale Bucureşti SA a anunţat, marţi dimineaţa, că funcţionarea CET Bucureşti Vest este oprită temporar din cauza incendiului produs luni seara în incinta centralei, consumatorii arondaţi fiind preluaţi de CET Grozăveşti pentru asigurarea continuităţii furnizării agentului termic.

