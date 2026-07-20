Viiturile, copacii prăbușiți și inundațiile au mobilizat pompierii în zeci de localități din țară în acest weekend. Salvatorii au evacuat apa din zeci de locuințe, au îndepărtat aproape 200 de arbori căzuți și au intervenit în mii de situații de urgență, cea mai dificilă misiune fiind în stațiunea Bușteni, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Echipajele SMURD au gestionat 4.314 intervenții medicale de urgență, acordând asistență pentru peste 4.300 de persoane, transmite IGSU.

În același interval, pompierii au lichidat 354 de incendii și au desfășurat alte 1.046 de misiuni pentru protecția comunităților. Datorită intervențiilor operative, 44 de persoane aflate în situații critice au fost salvate.

Furtunile au produs pagube în 16 județe și în București

Fenomenele hidrometeorologice produse în intervalul 19 iulie, ora 08:00 – 20 iulie, ora 07:00, au afectat 31 de localități din 16 județe – Argeș, Brăila, Covasna, Dâmbovița, Galați, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Neamț, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea și Vâlcea – precum și municipiul București.

Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 24 de case, 34 de curți, 37 de beciuri și subsoluri și de pe 23 de străzi. Totodată, au îndepărtat elemente de construcție desprinse de pe acoperișurile a 19 imobile și au degajat 187 de copaci și șase stâlpi de electricitate prăbușiți. În urma acestor incidente au fost avariate 98 de autovehicule.

Viitura de la Bușteni a surprins 30 de autoturisme

Cea mai gravă situație s-a înregistrat în județul Prahova, în stațiunea Bușteni, unde o viitură formată în urma unei ruperi de nori în Masivul Bucegi a inundat DN1 și a surprins 30 de autoturisme.

Pompierii au salvat două persoane rămase blocate într-o mașină, iar alte zece persoane s-au autoevacuat. Un pieton surprins de viitură a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital, conștient, cu traumatisme la nivelul membrelor. De asemenea, salvatorii au evacuat o persoană dintr-o locuință inundată.

Ploaia torențială căzută pe Valea Jepilor a dus la creșterea rapidă a debitului pârâului, care a ieșit din matcă. Viitura a adus bușteni, pietre și aluviuni pe DN1, blocând circulația și afectând întreaga stațiune.

În Bușteni, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din zece gospodării. Pe parcursul nopții de duminică spre luni, aceștia au folosit o motopompă pentru evacuarea apei din albia pârâului Valea Jepilor Mici, unde un pod colmatat risca să provoace noi inundații în zona locuită.

Luni dimineață, echipele ISU au intervenit și pentru degajarea unui copac căzut pe DN71, în Sinaia. Potrivit autorităților, în prezent nu mai sunt intervenții în desfășurare în Bușteni.

Circulație afectată pe drumuri naționale și pe calea ferată

Din cauza fenomenelor meteo, circulația rutieră a fost temporar afectată pe patru drumuri naționale: DN1 în Prahova, DN71 în Dâmbovița, DN17A în Suceava și DN24F în Vaslui, unde apa, aluviunile și copacii căzuți au îngreunat traficul.

De asemenea, circulația feroviară a fost întreruptă temporar pe o magistrală din zona Voluntari, județul Ilfov, după ce mai multe crengi rupte au căzut peste linia de înaltă tensiune. Echipajele specializate au intervenit pentru remedierea situației și reluarea circulației în condiții normale.

Pentru avertizarea populației, autoritățile au transmis în weekend 80 de mesaje RO-ALERT, cele mai multe vizând fenomene meteorologice periculoase în mai multe județe ale țării.

IGSU recomandă populației să urmărească sursele oficiale de informare și să respecte măsurile de autoprotecție în cazul producerii unor situații de urgență.

Editor : Ana Petrescu