Furturi de cabluri din parcuri fotovoltaice, în trei judeţe. Suspecţii aveau două tone de cupru şi sute de mii de lei

Şapte persoane sunt suspectate că au furat aproximativ 1.500 de metri de cabluri electrice dintr-un parc fotovoltaic din Dâmboviţa, pentru a recupera şi vinde cuprul. În urma cercetărilor, poliţiştii au descoperit la suspecţi două tone de cupru şi sute de mii de lei. Unul dintre bărbaţi a fost plasat săptămâna aceasta sub control judiciar. Anchetatorii îi suspectează pe acesta şi pe complicii săi că ar fi comis furturi similare şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu.

Ancheta în acest caz a demarat după ce, la începutul verii, reprezentanţii unui parc fotovoltaic amplasat în comuna dâmboviţeană Corbii Mari au reclamat că sute de metri de cabluri electrice au fost furate de persoane necunoscute, scrie News.ro.

Investigaţiile au condus la ipoteza că şapte persoane sunt autorii furtului, motivul fiind comercializarea cuprului pe care cablurile electrice îl conţin. De altfel, aceleaşi persoane sunt suspectate de asemenea furturi şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu.



În luna august, în urma mai multor percheziţii făcute la locuinţele suspecţilor, în judeţul Dâmboviţa, în oraşul Răcari şi în comunele Braniştea, Conţeşti şi Mătăsaru, anchetatorii au găsit peste 421.000 de lei şi 2.000 de kilograme de cupru.

Joi, 29 octombrie, un bărbat a fost plasat sub control judiciar în acest dosar, după ce fusese reţinut pentru 24 de ore de către poliţiştii dâmboviţeni.

Editor : Ana Petrescu