Gabriel Liiceanu: Am devenit două tabere

Modificarea Legilor Justiţiei a împărţit România în două, spune Gabriel Liiceanu. O tabără este formată din cei care au interes să scape de dosarele penale. Cei mai mulţi, însă, fac parte din a doua categorie, a celor îngrijoraţi de soarta ţării, a explicat filosoful la Jurnalul de Seară.

„Iată, am devenit două tabere, avem o tabără care de dimineața până seara face numai asta, cum să distrugă Justiția și e organizată pentru asta, are birouri, are secretare, are comisii speciale care mutilează legile. Până și la funeraliile regale lucrau până noaptea, spărgători de normă. Noi ce facem? Noi ne ducem la slujbă, în birourile unde suntem angajați, suntem abătuți de la vocațiile noastre, nu dormim liniștit. Ne sculăm cu griji pe creier. Nu avem alte pârghii decât să stăm în ploaie și în ger. Suntem mulți, dar suntem ocupați cu altceva, ei sunt puțini dar fac doar asta”, a spus filosoful Gabriela Liiceanu.