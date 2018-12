Gara de Nord ar putea fi mutată la periferie

Primarul Sectorului 1 cere mutarea Gării de Nord la periferie. Ideea nu este nouă şi nu-i aparţine! Este discutată frecvent în campaniile electorale, dar rămâne un proiect greu de realizat. Arhitectul şef al Capitalei anunţă că repoziţionarea acestei gări va fi studiată de comisia care lucrează la noul Plan Urbanistic General, dar momentan nu există o soluţie clară.

La 1872, când a fost construită, i-au zis Gara Târgoviştei. Abia în 1988 a fost rebotezată cu numele de azi. A văzut şi-a auzit multe... A asistat la flirturi şi despărţiri, a trăit sub regi şi sub dictatori, a fost vizitată de ţari, boieri şi opincari. Acum, are tencuială căzută şi locuri pline de gunoi.

În ultima zi a anului, la prânz, părea pustie. Trotuarul rulant dinspre Basarab, pentru care Primăria Bucureştiului a cheltuit peste 11 milioane de lei, e defect de patru ani!

Primarul Sectorului 1 i-a pus gând rău. Vrea să transforme clădirea în muzeu, vrea şinele scoase şi înlocuite cu străzi şi proiecte imobiliare: "Din cauza liniilor de cale ferată care duc spre Gara de Nord, Sectorul 1 este tăiat în două, accesul dintr-o parte în alta făcându-se doar prin două poduri. Vorbim de o suprafaţă de teren foarte mare şi foarte valoroasă. Gândiţi-vă dacă CFR ar muta gara şi ar vinde acest teren, ar câştiga bani buni pentru investiţii. Automat, Gara de Nord ar rămâne în picioare şi ar fi transformată în muzeu". Opinia sa nu e acceptată de toată lumea.

-E un proiect cred că de prin anii '90 - 2000. Dar... nu ştiu. Dacă n-a demarat atunci problema, dar acum... mi-e tare greu să... Probabil c-ar mai decongestiona aici, că... deh.

-Păi ce, suntem jucărie să o mutăm aşa? Staţi liniştit că nu se mută!

Reporter: V-ar deranja dacă ar muta-o?

- Nu pe mine! Tot Bucureştiul! Nu, nu cred! A mai zis senatorul ăla, spunea că să facă din Casa Poporului cazino sau hotel. Sunt din ăştia cu idei năstruşnice.

Mutarea gării spre periferia de vest nu e prioritate pentru Municipalitate.

Ştefan Dumitraşcu, arhitectul şef al Capitalei: Valoarea terenurilor de sub căile ferate care ajung la Gara de Nord înspre estul Bucureştiului, într-adevăr, este mare, dar trebuie analizat foarte atent dacă merită acest efort. Iar toate problemele legate de repoziţionarea, eventuala repoziţionare, a Gării de Nord vor fi studiate la nivelul Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, care este în lucru la un consorţiu format, condus de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism. Este prematur a se da o soluţie la acest moment.

Terenul dintre Gara de Nord şi Gara Basarab costă o avere şi este puţin. De exemplu, pentru doar o mie de metri pătraţi amplasaţi între gară şi bulevardul Buzeşti, un proprietar cere un milion şi jumătate de euro.

