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„Garfield” a intrat în echipa pompierilor români din Grecia. Motănelul nu a mai vrut să plece după ce a primit apă și mâncare

Data publicării:
incendiii grecia motan pompieri romani
Foto: IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania﻿ Facebook
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Din articol
Garfield, mascota pompierilor din Grecia

O misiune a pompierilor români în Grecia a căpătat un „coleg” neașteptat. Un motănel care seamănă izbitor cu celebrul Garfield s-a apropiat de salvatori în timpul unei patrulări și, după ce a primit apă și mâncare, a decis să rămână alături de echipă.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pompierii se aflau în timpul misiunilor de patrulare și recunoaștere când au întâlnit motănelul.

„În timpul misiunilor de patrulare și recunoaștere în zone cu risc ridicat de producere a incendiilor, colegii noștri au dat peste un motănel care semăna izbitor cu celebrul Garfield”, a transmis IGSU, într-o postare sâmbătă pe Facebook.

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Animalul s-a apropiat de salvatori, iar pompierii i-au oferit apă și mâncare.

„Pompierii l-au îndrăgit pe loc, i-au oferit apă și ceva de mâncare, iar Garfield a decis că… nu mai pleacă!”, precizează mesajul IGSU.

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Garfield, mascota pompierilor din Grecia

Motănelul a stat în preajma pompierilor pe tot parcursul exercițiului desfășurat de modulul românesc.

„Poate că nu a avut cască, uniformă sau echipament de intervenție, dar și-a luat foarte în serios rolul de mascotă a echipei”, au transmis reprezentanții IGSU.

Inspectoratul subliniază că astfel de momente le amintesc salvatorilor că, în timpul misiunilor, trebuie protejate și animalele.

„În misiunile noastre, protejăm și salvăm vieți și bunuri, dar nu uităm niciodată de cele mai mici și vulnerabile suflete. Pentru că fiecare viață contează”, a transmis IGSU.

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Editor : Ana Petrescu

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