Gelu Duminică, despre inechitatea din sistemul de acordare al pensiilor speciale: Diferențele sunt mult prea mari și trebuie corectate

Gelu Duminică a explicat în cadrul emisiunii „În fața ta"de la Digi24 că între pensiile speciale și cele normale nu este vorba despre discriminare, ci despre disproporționare. Sociologul susține că în sistemul de acordare al pensiilor speciale nu există echitate sau echilibru și consideră necesară o corectare a cuatumurilor și condițiilor de acordare.

Sociologul susține că ieșirea la pensie mai repede și cu o sumă de bani mai mare este înțeleasă pentru anumite categorii, mai exact în cazul polițiștilor care își pun pericol viața, securitatea personală sau securitatea familiei.

„Discriminatoriu înseamnă tratament diferit în situație similară. Și da, nu le văd discriminatorii, ci le văd disproporționate. De înțeles ca unele tagme profesionale, unele meserii din cetate, uite, care lucrează pentru binele publici, care își pun viața în pericol, securitatea personală, care decid, cum să spun, binele de rău, al căror impact în societate este major, este de înțeles să fie tratate diferit. Adică este de înțeles ca un polițist, spre exemplu, să iasă mai devreme la pensie și să aibă o pensie mai bună(...) Sigur că eu am pace socială datorită ție. Minunat, tu ești cel care asigură ordinea publică, pacea socială, habar n-am, da, uneori cu prețul familiei tale, pot înțelege asta”, a explicat Gelu Duminică, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

Cu toate acestea, sociologul susține că ar trebui să existe o diferență între oamenii legii care își pun viața în pericol și între cei care au sarcini mai ușoare.

„Eu înțeleg chestia asta pentru omul ăla care se pune în pericol, da, și care nu are viață personală, care, cum să spun, își expune familia. Eu înțeleg, mă, dar pentru ăla care, habar n-am, face educație rutieră în școli, nu e același lucru. Adică de acord să primești mai mult și să ai o viață OK. (...) Însă când cuatumul este de 15/1, adică prostimea, ca să continui metafora, primește 1, restul primește 15. E ciudat, adică e prea mult. Undeva trebuie să existe o chestiune care ține de echitate, de echilibru”, a adăugat acesta.

Gelu Duminică vorbește și despre nevoia unei corectări în sistemul pensiilor speciale și susține că nu toți polițiștii sau magistrații ar trebui, de exemplu, să primeacă dreptul de a ieși la pensie mai devreme.

„Diferențele sunt mult prea mari, mult prea mari și astea trebuie corectate, că, de fapt, ceea ce se propune acum nu este neapărat o renunțare la pensiile speciale, ci o corectare a cuantumurilor și a condițiilor. Da, adică nu toți polițiștii - ca să continui exemplul de mai devreme - să primească dreptul de a ieși la 48 de ani la pensie. Nu toți, ci în anumite condiții poți ieși mai devreme, dar nu toți judecătorii să poată să aibă știu eu ce pensie”, a explicat acesta în cadrul emisiunii „În fața ta”.

Editor : Andreea Rubica