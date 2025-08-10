Live TV

Gelu Duminică, despre inechitatea din sistemul de acordare al pensiilor speciale: Diferențele sunt mult prea mari și trebuie corectate

Data actualizării: Data publicării:
sociologul gelu duminica in studioul digi24
Sociologul Gelu Duminică. Foto: captură video Digi24

Gelu Duminică a explicat în cadrul emisiunii „În fața ta”de la Digi24 că între pensiile speciale și cele normale nu este vorba despre discriminare, ci despre disproporționare. Sociologul susține că în sistemul de acordare al pensiilor speciale nu există echitate sau echilibru și consideră necesară o corectare a cuatumurilor și condițiilor de acordare. Emisiunea integrală cu sociologul Gelu Duminică poate fi urmărită duminică, de la ora 14:00, la Digi24.

Sociologul susține că ieșirea la pensie mai repede și cu o sumă de bani mai mare este înțeleasă pentru anumite categorii, mai exact în cazul polițiștilor care își pun pericol viața, securitatea personală sau securitatea familiei.

„Discriminatoriu înseamnă tratament diferit în situație similară. Și da, nu le văd discriminatorii, ci le văd disproporționate. De înțeles ca unele tagme profesionale, unele meserii din cetate, uite, care lucrează pentru binele publici, care își pun viața în pericol, securitatea personală, care decid, cum să spun, binele de rău, al căror impact în societate este major, este de înțeles să fie tratate diferit. Adică este de înțeles ca un polițist, spre exemplu, să iasă mai devreme la pensie și să aibă o pensie mai bună(...) Sigur că eu am pace socială datorită ție. Minunat, tu ești cel care asigură ordinea publică, pacea socială, habar n-am, da, uneori cu prețul familiei tale, pot înțelege asta”, a explicat Gelu Duminică, în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24.

Cu toate acestea, sociologul susține că ar trebui să existe o diferență între oamenii legii care își pun viața în pericol și între cei care au sarcini mai ușoare.

„Eu înțeleg chestia asta pentru omul ăla care se pune în pericol, da, și care nu are viață personală, care, cum să spun, își expune familia. Eu înțeleg, mă, dar pentru ăla care, habar n-am, face educație rutieră în școli, nu e același lucru. Adică de acord să primești mai mult și să ai o viață OK. (...) Însă când cuatumul este de 15/1, adică prostimea, ca să continui metafora, primește 1, restul primește 15. E ciudat, adică e prea mult. Undeva trebuie să existe o chestiune care ține de echitate, de echilibru”, a adăugat acesta.

Gelu Duminică vorbește și despre nevoia unei corectări în sistemul pensiilor speciale și susține că nu toți polițiștii sau magistrații ar trebui, de exemplu, să primeacă dreptul de a ieși la pensie mai devreme.

„Diferențele sunt mult prea mari, mult prea mari și astea trebuie corectate, că, de fapt, ceea ce se propune acum nu este neapărat o renunțare la pensiile speciale, ci o corectare a cuantumurilor și a condițiilor. Da, adică nu toți polițiștii - ca să continui exemplul de mai devreme - să primească dreptul de a ieși la 48 de ani la pensie. Nu toți, ci în anumite condiții poți ieși mai devreme, dar nu toți judecătorii să poată să aibă știu eu ce pensie”, a explicat acesta în cadrul emisiunii „În fața ta”.

Editor : Andreea Rubica

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, gesticuleaza
2
ASF explică modificările la Pilonul II: „Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în...
Volodimir Zelenski
3
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
carton agățat cu mesajul "fără cash"
4
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi...
2024 in Images
5
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți...
S-a scris istorie la Europene! Ștefania Uță, medalie de aur și record bătut după 20 de ani
Digi Sport
S-a scris istorie la Europene! Ștefania Uță, medalie de aur și record bătut după 20 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la summitul cu Putin, din...
bancnote dolar, euro, lire sterline
O criză monetară mult mai mare decât cea din Asia din anii '90...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir...
hand holding thermometer and heat weather
Cupolă fierbinte peste România. Aproape toată țara, sub coduri galben...
Ultimele știri
Cina cu Donald Trump la care actrița Emma Thompson a spus nu: „Aș fi putut schimba cursul istoriei americane”
Motivul sfâșietor pentru care oamenii nu renunță la ChatGPT, dezvăluit de creatorul său
LOTO – Duminică, 10 august 2025: Reportul la Joker depășește 5,48 milioane de euro. La 6/49 sunt în joc peste 3,88 milioane de euro
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan
Nicușor Dan readuce 7 judecători în sistem, dar valul de pensionări continuă. Președintele spunea că vrea să îi convingă să rămână
justitie catuse ciocanel
Șefii curților de apel din țară acuză politicienii că încearcă să „timoreze” judecătorii și să „distrugă” încrederea în justiție
justitie, ciocanel
Cum arată ultima reformă a pensiilor speciale ale magistraților, invocată de șefa CSM: „Noi ne liniștisem”
sigla CNA
Vicepreședintele CNA, despre „declarațiile denaturate” ale șefei CSM: „Când realitatea devine incomodă, dăm vina pe presă”
mihai fifor inquam octav ganea 20190805180847_OGN_2421-02
Mihai Fifor: Pensiile militare nu sunt pensii speciale; să le tratezi ca atare e o ticăloşie politică
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, umilită la cumpărături în Istanbul. Paznicii nu au lăsat-o să intre într-un magazin de lux...
Cancan
Cum arată Cristian Cioacă după 10 ani de închisoare. Unde s-a angajat acum?
Fanatik.ro
Clădirea simbol din București unde s-a înfăptuit Unirea sub domnia lui Cuza „se chinuie” să renască din...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Ce s-a ales de o tânără care a câștigat 2.000.0000 de euro la Loto: „Mi-a ruinat viața”
Adevărul
Tensiuni în școli. Profesorii află în două zile dacă trebuie să-și caute altă școală. „Rămân fără ore, cu 9.7...
Playtech
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
Digi FM
Jennifer Aniston, „împlinită și fericită” alături de noul ei iubit. Cei doi, fotografiați în NYC. „Un prieten...
Digi Sport
Au început negocierile: 34.000.000 €! Liverpool i-a dat o veste excelentă lui Radu Drăgușin
Pro FM
Justin Bieber și soția sa, cină romantică în Santa Monica. Hailey a atras toate privirile într-o rochie mini...
Film Now
Jamie Lee Curtis, despre Liam Neeson și Pamela Anderson: Dacă dragostea și-a găsit calea în acea relație...
Adevarul
Portretul angajatului la stat. Care sunt bubele din sistem
Newsweek
1.300.000 pensii intră pe card reduse cu sute de lei. Află dacă ți-au oprit corect CASS și impozit
Digi FM
Eminem, despre cea mai neagră perioadă din viața sa. „Am plâns”. Momentul în care a realizat că trebuie să...
Digi World
Descoperire „revoluţionară”. O „oază vibrantă” de creaturi devoratoare de substanţe chimice, descoperită în...
Digi Animal World
De ce adoră pisicile să doarmă pe beton. Un expert în comportamentul animalelor explică această obsesie a...
Film Now
Din nou cuplu pe ecran, după ce au trăit o poveste de iubire și în viața reală. Katie Holmes, în brațele lui...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”