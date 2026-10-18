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Video Generații pierdute între diplome și lipsa experienței. Motivele crizei șomajului la tineri: „Este o ruptură”

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tanara la interviu de angajare
Tinerii români își găsesc cu greu un loc de muncă din cauza lipsei de experiență și a programei școlare neadaptate pieței muncii. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Găsirea unui loc de muncă este o provocare pentru tinerii români. Nu doar că nu sunt pregătiți în școală pentru domeniul în care urmează să lucreze, dar nici angajatorii nu se înghesuie să le ofere un job din lipsa experienței. Asta arată un raport al Curții de Conturi, care cere corelarea programei școlare cu tendințele din piața muncii. De cealaltă parte, mărturiile tinerilor arată disperarea: „Sunt dispusă să lucrez oricât este posibil”, spune o studentă din Galați aflată în căutarea unui loc de muncă. 

România este singurul stat din Uniunea Europeană în care șomajul în rândul tinerilor a depășit pragul de 30%. Raportul Curții de Conturi explică și de ce: copiii nu dobândesc competențe practice în școală, pentru că învață după o programă învechită, care nu ține cont de actualitatea din piața muncii. Aceste lacune se văd cel mai bine când tinerii dau nas în nas cu cerințele angajatorilor.

„Îmi caut, dar nu se găsește. Peste tot se cere experiență. Am fost dispusă să fac și o perioadă de probă două-trei luni, să mă învețe, dar nu au vrut. Mă ajută părinții. Sunt dispusă să lucrez oricât este posibil, să stau și peste program uneori. Opt-zece ore ar fi ceva lejer”, mărturisește o tânără din Galați.

„Se caută oameni cu experiență. Joburile acum, mai ales în IT, nu sunt chiar așa căutate pentru juniori”, spune un tânăr.

„Eu sunt studentă la Facultatea de Medicină și Farmacie în anul 3 la moașe, dar îmi prinde bine un loc de muncă. Orice mi-ar plăcea”, completează o altă tânără.

Cea mai mare problemă depistată de Curtea de Conturi este că Ministerul Educației nu verifică dacă elevii sunt pregătiți pentru ce îi așteaptă după școală. Ba chiar statul a pierdut din vedere generații întregi de elevi, despre care nu știe dacă s-au angajat sau nu. Este vorba despre mai bine de 60% dintre absolvenții promoțiilor 2021-2022 și 2022-2023, se arată în raport. Pentru angajatori, lucrurile sunt clare: experiența este vitală.

„Să nu se bazeze doar pe diplomă, pentru că angajatorii nu se uită doar la diplomă. Este aceeași problemă: ruptura între tinerii absolvenți și nevoile reale ale angajatorilor. Angajatorii vor oameni cu experiență”, explică Cezar Năstase, director adjunct AJOFM Galați.

Un alt raport, întocmit recent de Organizația Internațională pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, arată că 23% dintre tinerii noștri nici nu muncesc, nici nu studiază.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia

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