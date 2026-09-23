Germania declară război fraudelor cu ajutoare sociale. Români și bulgari, atrași cu promisiuni false și exploatați pentru beneficii

Germania își intensifică lupta împotriva fraudelor cu ajutoare sociale, după ce autoritățile au identificat scheme prin care rețele organizate aduc în țară persoane vulnerabile, inclusiv din România și Bulgaria, le cazează în condiții precare și le oferă contracte de muncă fictive pentru a obține beneficii sociale în numele lor.

Germania a anunţat miercuri că îşi va intensifica lupta împotriva fraudelor în domeniul asistenţei sociale, vizând în special abuzurile atribuite anumitor imigranţi din UE, o problemă deosebit de sensibilă în landul Renania de Nord-Westfalia înaintea alegerilor din primăvara anului 2027, relatează AFP, citat de Agerpres.

„Este inacceptabil ca dreptul la liberă circulaţie (în interiorul UE - n.r.) să fie exploatat în mod abuziv. Din păcate, acest lucru a devenit o problemă cu care se confruntă municipalităţi din întreaga Germanie”, a declarat secretarul de stat pentru Muncă, social-democrata Leonie Gebers, într-o conferinţă de presă la Berlin.

„Oamenii sunt înghesuiţi în locuinţe insalubre, iar suferinţa şi mizeria lor sunt exploatate pentru a se percepe beneficii sociale care adesea ajung în buzunarele reţelelor criminale. În Ruhr (bazinul minier din Renania de Nord-Westfalia - n.r.), acesta este un subiect major”, a adăugat ea.

Una dintre cele mai des întâlnite scheme de fraudă presupune că reţele organizate aduc în Germania persoane sărace, adesea romi, din ţările balcanice ale UE, în principal România şi Bulgaria, îi cazează în locuinţe insalubre, le oferă contracte de muncă false şi apoi colectează beneficii sociale, cum ar fi alocaţii pentru copii sau subvenţii pentru locuinţe.

Acest fenomen este semnificativ şi vizibil în mai multe oraşe din regiunea menţionată, cea mai populată din Germania, unde se anticipează o creştere a extremei drepte la alegerile din aprilie anul viitor.

Guvernul german doreşte acum să îmbunătăţească schimbul de date între diferitele autorităţi (agenţii pentru ocuparea forţei de muncă, servicii sociale, financiare şi de poliţie) pentru a elimina lacunele şi a-i descoperi mai rapid pe autorii fraudelor.

Municipalităţile trebuie să dispună de resurse mai mari pentru a combate exploatarea clădirilor dărăpănate, considerate improprii locuirii, dar în care sunt înghesuite familii sărace, victime ale bandelor organizate. De asemenea, se urmăresc sancțiuni mai dure pentru angajatorii care plătesc oameni la negru.

Guvernul german îşi arată, de asemenea, intenţia de a furniza informaţii şi consiliere în ţările de origine persoanelor care „ar putea fi tentate de promisiuni false”.

Editor : M.I.