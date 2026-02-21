Gest emoționant după moartea lui Eric Dane. Apropiații au lansat o campanie de sprijin pentru cele două fiice ale actorului

Apropiații lui Eric Dane s-au unit pentru a-și arăta sprijinul față de familia acestuia, după moartea sa tragică, survenită în urma unei lupte dificile cu scleroza laterală amiotrofică. Prietenii actorului au lansat o pagină GoFundMe pentru a oferit ajutori financiar celor doua fiice ale actorului, potrivit News.ro, care citează TMZ.

Campanie de strângere de fonduri, creată vineri, 20 februarie, include același mesaj pe care familia l-a împărtășit în ziua decesului actorului și menționează că lasă în urmă soţia sa devotată, Rebecca, şi două fiice adolescente, Billie şi Georgia. De asemenea, se precizează că boala sa a progresat „mult mai repede decât și-ar fi putut imagina cineva”.

Omagiul se încheie cu afirmația că „orice ontribuţie, indiferent de mărime, va ajuta la asigurarea stabilităţii în această perioadă incredibil de dificilă” și precizează că fondurile strânse vor fi folosite pentru a le sprijini pe cele două fiice ale lui Eric pentru a le asigura nevoile viitoare.

Printre cei care s-au implicat în mod semnificativ

în campania de strângere de fonduri se numără Sam Levinson, creatorul unuia dintre ultimele roluri ale lui Eric în serialul de succes al HBO „Euphoria”, care a donat 27.000 de dolari.

Organizatorii campaniei, care se intitulează „Prietenii familiei Dane” susțin că fostul actor a rămas dedicat ajutorării celor care se confruntă cu aceeași boală și a devenit un purtător de cuvânt pasionat al comunităţii SLA.

Moştenirea lui Eric Dane se extinde acum dincolo de Hollywood - fiind amintit nu numai pentru munca sa pe ecran, ci şi pentru puterea şi susţinerea pe care le-a arătat în timpul uneia dintre cele mai dure bătălii din viaţa sa.

Vedeta din serialul „Grey's Anatomy” a acordat un interviu pentru „Famous Last Words” de pe Netflix înainte de moartea sa , având înţelegerea că acesta va fi difuzat după moartea sa, și s-a uitat în cameră şi le-a vorbit direct copiilor săi.

Eric Dane a anunţat că a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică, cunoscută sub numele de SLA, în aprilie 2025.. El a decedat pe 19 februarie 2026, la vârsta de 53 de ani.

SLA este o boală progresivă, în care creierul unei persoane pierde conexiunea cu muşchii. Este cunoscută şi sub numele de boala Lou Gehrig, după jucătorul de baseball din Hall of Fame, care a murit din cauza acestei boli în 1941, la vârsta de 37 de ani.

