Gest impresionant pentru doi soţi de 90 de ani

Zeci de voluntari ai unei asociaţii umanitare au renovat, într-o singură zi, locuinţa unei familii de bătrâni din judeţul Timiş. Cei doi soţi au vârste de peste 90 de ani şi locuiesc într-o casă care a fost grav afectată de inundaţii, în 2005.

Persida Grăsoane are 92 de ani și trăiește în satul Șemlacu Mare, judeţul Timiş, de peste 70 de ani. Deceniile ce-au trecut și-au pus amprenta atât pe înfăţişarea femeii, cât şi pe cea a casei în care locuieşte cu soţul ei.

După ce locuinţa le-a fost distrusă de ape, dar şi de trecerea vremii, bătrânii nu se mai aşteptau la nimic bun. 50 de tineri le-au demonstrat însă că oamenii pot face minuni: le-au renovat casa într-o singură zi.

Persida Grăsoane: Or lucrat, or scos tot. Atunci or făcut gardul prin înăuntru, or vopsit, or lucrat.

Radu Trifan, președinte Asociația Acasă în Banat: În camera de la stradă exista o problemă foarte mare, o crăpătură în zid cauzată de inundații. Efectiv se putea băga mâna prin ea, atât era de mare. Am avut un meșter din sat care ne-a ajutat să închidem acea gaură. La fel și aici sus, unde e îmbinarea cu tavanul.

Acum, pe lângă casa renovată, gospodăria lor are şi o alee nouă, pavată cu piatră și înconjurată de flori.

Persida Grăsoane: Nu pot să vă mulțumesc pentru ce ați făcut!

Radu Trifan, președinte Asociația Acasă în Banat: În sfârșit e aer și e un spațiu care te face să te simți bine, înainte era umezeală era plin de țânțari, de gândaci, era insalubru.

Bătrânii au primit în dar obiecte de mobilier, un cuptor nou, dar și lemne de foc pentru iarnă.

Raul Crăciun, viceprimar Gătaia: La o vârstă așa înaintată, peste 90 de ani, probabil că lucrurile mărunte sunt mai importante decât pentru noi ceilalți, iar ei așteaptă iarna cu gândul la căldura din cuptor și mai puțin la alte treburi pe care noi le considerăm importate.

Casa soţilor Grăsoane din Șemlacu Mare este cea de-a şasea pe care voluntarii de la Asociația Acasă în Banat o readuc la viață. Tinerii şi-au propus ca până la finalul anului să aducă bucurie şi în alte două familii aflate în nevoie.

