Ghenele de gunoi din blocuri ar putea fi închise. Strategia PMB prevede și aspiratoare stradale în locul măturilor clasice

Strategia pe termen mediu și lung privind serviciul de salubrizare din București prevede eliminarea ghenelor de la blocuri, dar și înlocuirea treptată a măturilor și periilor manuale cu aspiratoare stradale dotate cu filtre HEPA.

Documentul, aflat în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Capitalei, stabilește direcțiile de dezvoltare ale serviciului de salubrizare și îmbunătățirea calității vieții până în anul 2033.

Ghenele de gunoi, transformate în puncte de colectare

Autorii strategiei propun desființarea tubulaturilor de evacuare a deșeurilor din blocuri și transformarea acestora în puncte de colectare separată.

Măsura ar urma să fie implementată de primăriile de sector și asociațiile de proprietari în mai multe etape: 30% într-un an de la adoptare, 60% în doi ani și 100% în termen de trei ani.

Transport mai „verde” și restricții de circulație

Cel puțin 10% din flota operatorilor de salubrizare ar trebui să fie formată din vehicule electrice sau cu combustibili alternativi până în 2027, urmând ca ponderea să ajungă la 30% până în 2030.

Totodată, operatorii nu vor mai colecta deșeuri între orele 06:00–10:00 și 15:30–19:00 pe arterele cu transport public. Măsura ar urma să fie aplicată în șase luni de la adoptarea strategiei.

În schimb, 30% din colectarea deșeurilor menajere ar urma să se desfășoare pe timp de noapte, între 22:00 și 06:00, într-un interval de un an.

Curățenie stradală modernizată și echipamente noi

Strategia prevede înlocuirea treptată a măturilor și periilor manuale cu aspiratoare stradale cu filtre HEPA, atingând un prag de 75% în perioada 2026–2028 și 90% până în 2030.

Este propusă și eliminarea suflantelor, care ar urma să fie înlocuite complet cu echipamente de aspirație până în 2028.

De asemenea, sunt recomandate spălarea trotuarelor și a mobilierului stradal cu echipamente sub presiune (minimum 75% până în 2028), introducerea automăturătorilor electrice sau ecologice (10% până în 2027 și 30% până în 2030), precum și înlocuirea stropirii stradale cu spălarea efectivă a carosabilului.

Colectare separată și infrastructură extinsă

Operatorii vor fi obligați să efectueze analize sezoniere privind compoziția deșeurilor și să asigure echipamente adecvate pentru colectarea separată.

Primăriile de sector vor implementa colectarea pe fracții (hârtie-carton, plastic-metal, sticlă), dar și colectarea separată a biodeșeurilor, textilelor, deșeurilor periculoase menajere și uleiurilor alimentare uzate.

Tot acestea vor aplica principiul „plătești cât arunci” pentru deșeurile reziduale și vor include toate fracțiile în contractele de colectare.

Centre de colectare și educație ecologică

Strategia prevede campanii de informare și educare privind reciclarea și economia circulară, derulate de Primăria Capitalei, primăriile de sector, operatori și ADIGIDMB.

De asemenea, se propune înființarea a cel puțin unui centru de aport voluntar în București, iar fiecare sector va trebui să aibă centre pentru colectarea deșeurilor electrice și electronice, bateriilor și acumulatorilor.

Instalații de tratare și sortare a deșeurilor

Primăriile de sector vor trebui să asigure capacități de sortare și tratare pentru deșeurile reciclabile și textile.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor (ADIGIDMB) va avea responsabilitatea de a asigura capacități de tratare biologică, mecano-biologică și de eliminare a deșeurilor.

Tot ADIGIDMB ar urma să dezvolte o instalație integrată de tratare a deșeurilor, formată dintr-o unitate de tratare mecanică, una de digestie anaerobă cu producere de energie și o instalație de compostare în sistem închis.

Editor : Ana Petrescu