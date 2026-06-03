Live TV

Ghenele de gunoi din blocuri ar putea fi închise. Strategia PMB prevede și aspiratoare stradale în locul măturilor clasice

Data publicării:
gunoi salubrizare pubele
Foto: Inquam Photos /George Călin
Din articol
Ghenele de gunoi, transformate în puncte de colectare Transport mai „verde” și restricții de circulație Curățenie stradală modernizată și echipamente noi Colectare separată și infrastructură extinsă Centre de colectare și educație ecologică Instalații de tratare și sortare a deșeurilor

Strategia pe termen mediu și lung privind serviciul de salubrizare din București prevede eliminarea ghenelor de la blocuri, dar și înlocuirea treptată a măturilor și periilor manuale cu aspiratoare stradale dotate cu filtre HEPA.

Documentul, aflat în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Capitalei, stabilește direcțiile de dezvoltare ale serviciului de salubrizare și îmbunătățirea calității vieții până în anul 2033.

Ghenele de gunoi, transformate în puncte de colectare

Autorii strategiei propun desființarea tubulaturilor de evacuare a deșeurilor din blocuri și transformarea acestora în puncte de colectare separată.

Măsura ar urma să fie implementată de primăriile de sector și asociațiile de proprietari în mai multe etape: 30% într-un an de la adoptare, 60% în doi ani și 100% în termen de trei ani.

Transport mai „verde” și restricții de circulație

Cel puțin 10% din flota operatorilor de salubrizare ar trebui să fie formată din vehicule electrice sau cu combustibili alternativi până în 2027, urmând ca ponderea să ajungă la 30% până în 2030.

Totodată, operatorii nu vor mai colecta deșeuri între orele 06:00–10:00 și 15:30–19:00 pe arterele cu transport public. Măsura ar urma să fie aplicată în șase luni de la adoptarea strategiei.

În schimb, 30% din colectarea deșeurilor menajere ar urma să se desfășoare pe timp de noapte, între 22:00 și 06:00, într-un interval de un an.

Curățenie stradală modernizată și echipamente noi

Strategia prevede înlocuirea treptată a măturilor și periilor manuale cu aspiratoare stradale cu filtre HEPA, atingând un prag de 75% în perioada 2026–2028 și 90% până în 2030.

Este propusă și eliminarea suflantelor, care ar urma să fie înlocuite complet cu echipamente de aspirație până în 2028.

De asemenea, sunt recomandate spălarea trotuarelor și a mobilierului stradal cu echipamente sub presiune (minimum 75% până în 2028), introducerea automăturătorilor electrice sau ecologice (10% până în 2027 și 30% până în 2030), precum și înlocuirea stropirii stradale cu spălarea efectivă a carosabilului.

Colectare separată și infrastructură extinsă

Operatorii vor fi obligați să efectueze analize sezoniere privind compoziția deșeurilor și să asigure echipamente adecvate pentru colectarea separată.

Primăriile de sector vor implementa colectarea pe fracții (hârtie-carton, plastic-metal, sticlă), dar și colectarea separată a biodeșeurilor, textilelor, deșeurilor periculoase menajere și uleiurilor alimentare uzate.

Tot acestea vor aplica principiul „plătești cât arunci” pentru deșeurile reziduale și vor include toate fracțiile în contractele de colectare.

Centre de colectare și educație ecologică

Strategia prevede campanii de informare și educare privind reciclarea și economia circulară, derulate de Primăria Capitalei, primăriile de sector, operatori și ADIGIDMB.

De asemenea, se propune înființarea a cel puțin unui centru de aport voluntar în București, iar fiecare sector va trebui să aibă centre pentru colectarea deșeurilor electrice și electronice, bateriilor și acumulatorilor.

Instalații de tratare și sortare a deșeurilor

Primăriile de sector vor trebui să asigure capacități de sortare și tratare pentru deșeurile reciclabile și textile.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Deșeurilor (ADIGIDMB) va avea responsabilitatea de a asigura capacități de tratare biologică, mecano-biologică și de eliminare a deșeurilor.

Tot ADIGIDMB ar urma să dezvolte o instalație integrată de tratare a deșeurilor, formată dintr-o unitate de tratare mecanică, una de digestie anaerobă cu producere de energie și o instalație de compostare în sistem închis.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ASOCIATIA MUNICIPIILOR - DECLARATII - 11 APR 2022
1
Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
3
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura condiție anunțată de Kremlin
Vladimir Putin.
4
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
5
Șoșoacă apără Rusia în cazul dronei de la Galați, în direct la televiziunea Kremlinului...
Țiriac jr., motivul pentru care Sorana Cîrstea a luat cea mai importantă decizie din viața ei: ”E normal la vârsta mea”
Digi Sport
Țiriac jr., motivul pentru care Sorana Cîrstea a luat cea mai importantă decizie din viața ei: ”E normal la vârsta mea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ciucu pe bicicleta
Ciprian Ciucu, de Ziua Mondială a Bicicletei: Oriunde reabilităm, modernizăm drumuri şi spaţiul ne permite, vom avea piste
trotuar din parcul herastrau
Primăria Capitalei anunţă că începe golirea Lacului Herăstrău pentru lucrări de reabilitare. Ce se întâmplă cu peștii și rațele
prelungirea ghencea
Ciprian Ciucu anunță că a găsit finanțare pentru deblocarea lucrărilor din Prelungirea Ghencea: „Au fost tărăgănate ani de zile”
arena nationala din bucuresti, gazon si tribune
Ciprian Ciucu a semnat dosarul de candidatură pentru ca Bucureştiul să găzduiască finala UEFA Europa League în 2028
oameni pe arena nationala din bucuresti la concertul lui Max Korzh
MAI: Concertul de pe Arena Naţională s-a desfăşurat fără incidente deosebite. În online circulă știri false cu privire la eveniment
Recomandările redacţiei
Volodimir Zelenski
Zelenski anunță că Ucraina va trimite experți antidrone în România și...
bancnote de 50 de euro cu o lupă peste harta europei
Raport european: România are probleme cu cheltuirea banului public...
BUCURESTI - ALEGERI PREZIDENTIALE - TURUL II - VIORICA DANCILA
Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să...
victor ponta sustine un discurs
„Împușcați-l în limbă”. USR acuză un „derapaj grav” după ce Victor...
Ultimele știri
Patru avioane Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene au aterizat la baza Mihail Kogălniceanu. Au sosit și 180 de militari
Digi România va dezvolta prin programul SAFE o platformă de securitate cibernetică bazată pe inteligență artificială
O mină marină descoperită pe plaja dintre Vama Veche şi 2 Mai a fost detonată de scafandrii militari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce a pățit o viitoare mireasă cu o săptămână înainte de nuntă. Totul a pornit de la o pizza crocantă
Cancan
Ce arată analizele toxicologice în cazul lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a înjunghiat mortal tatăl polițist...
Fanatik.ro
Cum a apărut Maria Sharapova în tribunele de la Roland Garros. A uimit pe toată lumea
editiadedimineata.ro
Pentagonul interzice accesul jurnaliștilor în biroul de presă. Decizia reaprinde dezbaterea despre libertatea...
Fanatik.ro
Marius Șumudică, discurs virulent după debutul lui Gică Hagi la națională: “Revoluționăm fotbalul? Dobre a...
Adevărul
Capcanele din vacanța în Spania: un mop lăsat pe balcon sau un castel de nisip prea mare îți pot aduce amenzi...
Playtech
Ce se întâmplă cu norma de hrană a militarilor după modificările aduse de noua lege a salarizării...
Digi FM
Un bărbat a devenit miliardar peste noapte fără să știe. A aflat adevărul când a încercat să plătească la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Darius Olaru, în fața transferului carierei, direct în Champions League!
Pro FM
Loredana Groza, criticată după apariția de la gala gimnasticii din Onești. „De ce așa dezbrăcată în fața...
Film Now
Actor din „How I Met Your Mother”, condamnat la peste 30 de ani de închisoare după ce și-a înjunghiat fosta...
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în...
Newsweek
Pensionarii cu datorii la Casele de Ajutor Reciproc, executați mai repede. Ce rol va avea Casa de Pensii?
Digi FM
Millie Bobby Brown, despre viața de mamă la 22 de ani: “Nu înțeleg cum poate exista atât de multă iubire...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Mulți români fac această greșeală. Ce trebuie să faci dacă găsești un pui de căprioară singur în pădure
Film Now
John Travolta le dedică filmul scris și regizat de el soției și fiului pierduți mult prea devreme: "Viața m-a...
UTV
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit la Londra. Nuntă discretă pentru unul dintre cele mai urmărite...