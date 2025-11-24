Vicepremierul Oana Gheorghiu a reinterat că nu se află în niciun fel de incompatibilitate, iar Asociaţia Dăruieşte Viaţă o să-şi regleze problemele, cu siguranţă.

„Sunt la Guvernul României şi aş vrea să discutăm strict despre problemele de care mă ocup aici. Alte problemele putem discuta într-un alt cadru”, a declarat Oana Gheorghiu, întrebată despre incompatibilitatea cu funcţia deţinută la Asociaţia Dăruieşte Viaţă, într-o conferinţă de presă susținută luni la Palatul Victoria.

„Aşa cum am anunţat, nu mă aflu în niciun fel de incompatibilitate. Asociaţia Dăruieşte Viaţă o să-şi regleze problemele, cu siguranţă, şi este un lucru pe care o să-l putem discuta în afara cadrului guvernamental”, a adăugat ea

Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, a declarat joi că vrea ca Oana Gheorghiu să devină preşedinte onorific, adică să rămână un membru în asociaţie, dar fără drept de vot în Adunarea generală. Asta ar rezolva problema de incompatibilitate între cele două roluri de membru în Guvernul României versus membru cu drept de vot într-o organizaţie non-guvernamentală, spune ea.

Editor : Ana Petrescu