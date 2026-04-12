Gigi Becali, amendat în noaptea de Înviere după ce a fost prins cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera

Un bărbat de 67 de ani a fost surprins de polițiștii Brigăzii Rutiere circulând cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera, într-o zonă unde limita este de 40 km/h, în noaptea de Înviere. El nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege. Surse judiciare au declarat, pentru digi24.ro, că la volan s-ar fi aflat Gigi Becali.

Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 12 aprilie, în jurul orei 04.00, când echipajele acționau pentru menținerea siguranței rutiere, în contextul sărbătorilor pascale, potrivit informării Brigăzii Rutiere.

Autoturismul a fost înregistrat de aparatul radar.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că la volan se afla un bărbat în vârstă de 67 de ani, care nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege. Ar fi vorba despre Gigi Becali, au precizat surse judiciare, pentru digi24.ro.

Șoferul a fost sancționat contravențional, iar ca măsură complementară polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

Editor : Ana Petrescu