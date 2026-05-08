Video Girofar pornit pentru nașterea unui copil. Povestea unei misiuni speciale pentru un echipaj de poliție din Galați

Mașina cu care mama copilului mergea către spital, ca să nască, a fost condusă prin traficul aglomerat de un echipaj al poliției. Credit foto: Guliver/Getty Images

Un bebeluș din județul Galați se va putea lăuda, când va crește, că la nașterea lui poliția a pornit girofarul. Mașina cu care mama copilului mergea către spital, ca să nască, a fost condusă prin traficul aglomerat de un echipaj al poliției. Gabriel și Marcel, cei doi agenți care au participat la misiunea specială spun că rolul Poliției nu e doar să aplice legea, ci și să fie alături de oameni în orice situație.

Serviciu de Ambulanță nu a avut nicio mașină liberă atunci când o tânără din Matca a sunat și a spus că este în travaliu. Femeia a sunat o mătușă, care a venit să o ia cu mașina personală.

„Am urcat-o în mașină, am pus bagajul în portbagaj și m-am pornit. Ea tot plângea, tot striga: 'Nu mai pot! Ajută-mă!'. Aveam o viteză mare”, recunoaște mătușa femeii, Victoria Hrisafopol.

Când mașina a rămas blocată în trafic, mătușa a cerut ajutor primului echipaj de poliție întâlnit.

„Fiind traficul foarte aglomerat, ne-a solicitat să o ducem la spitalul din Tecuci pentru nașterea copilului, moment în care ne-am urcat în autospeciala de poliție și am deschis calea dânsei. Cu girofar da, în regim prioritar”, povestește Gabriel Durbacă, agent la Secţia 7 Poliţie Rurală Matca.

„Dacă nu erau ei, cred că năștea în mașină”, spune o localnică.

„În acele momente, ne-am amintit faptul că scopul nostru nu este doar să aplicăm legea, ci și să ajutăm oamenii în cele mai importante momente din viața lor și să fim lângă ei, să îi sprijinim”, completează Marcel Găzdoiu, polițist în Matca.

Tânăra de 20 de ani a dat naştere unui băieţel de aproximativ trei kilograme. Atât ea, cât și bebelusul sunt sănătoși, spun medicii.

reporter: Dana Costache
operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia

