Gluma pe care Adrian Văncică i-a făcut-o Elenei Udrea: "E fată deșteaptă, a râs"

Elena Udrea ştie cum să guste glumele făcute pe seama ei. Adrian Văncică, renumitul actor de film şi de stand-up comedy, l-a avut ca spectator pe fostul ministru al Turismului chiar în perioada în care Elena Udrea era studentă la Teologie. Invitat în emisiunea "În faţa ta", la Digi24, actorul şi-a imaginat şi cum ar reacţiona dacă în public ar fi preşedintele Klaus Iohannis. Urmăriţi interviul complet cu Adrian Văncică, duminică, de la ora 13:30.

Adrian Văncică, actor: Știi cine a fost la mine odată? Elena Udrea. Mamă, ce am tăvălit-o. Atunci când am văzut-o mi-au sărit toate în cap. Nimerise în sală undeva de Sf. Parascheva și era în perioada în care se dusese la o școală de nu știu ce, să se facă măicuță. Dar ce căutați aici? De ce nu sunteți la Iași ca toți oamenii, de ce nu vă duceți acolo să vă perfecționați? Am început să vorbesc cu ea, ceilalți au început să râdă. Vedeți? Exact și eu fac ca dvs. Stau cu un microfon, vorbesc liniștit, le-am luat banii și pe ei îi țin în întuneric.

-A avut replică?

-Doamne ferește, păi cum? Nu. Fată deșteaptă, a râs.

-V-ar fi greu să-l aveți spectator în primul rând pe Klaus Iohannis?

-Nu cred că mi-ar fi greu. E un băiat deștept. Ar înțelege glumele, le zic mai calm, mai liniștit.

