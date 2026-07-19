Angajații din aproape 500 de spitale din București și din țară vor intra luni, între orele 9:00 și 11:00, în grevă de avertisment, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare. Sindicatele susțin că proiectul blochează salariile pentru o parte dintre angajați și reduce unele sporuri, iar dacă revendicările nu vor fi soluționate, amenință cu declanșarea grevei generale pe 28 iulie.

În timpul grevei de avertisment vor fi asigurate doar urgențele și aproximativ o treime din activitatea obișnuită a spitalelor, au anunțat reprezentanții sindicatelor din sănătate.

Nemulțumirile vizează proiectul legii salarizării unitare, aflat în dezbatere și în consultări cu sindicatele la Parlament. Proteste și critici vin atât din sistemul sanitar, cât și din educație, în timp ce Guvernul încearcă să finalizeze actul normativ până la termenul stabilit prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

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Președintele Federației Sanitas, Iulian Pope, spune că discuțiile purtate până acum nu au adus modificări suficiente pentru suspendarea protestelor.

„Nu s-au adus îmbunătățiri substanțiale astfel încât să găsim motive de amânare a acțiunilor de protest, motiv pentru care în continuare luni vom desfășura greva de avertisment în intervalul orar 09:00-11:00. Undeva la jumătatea salariaților probabil vor avea salariile blocate și vor fi pe acele sume compensatorii”, a declarat Iulian Pope, președintele Federației Sanitas.

Potrivit sindicaliștilor, proiectul prevede menținerea salariilor actuale pentru o parte dintre angajați prin acordarea unor sume compensatorii, în locul unor majorări salariale.

Critici privind acordarea sporurilor

O altă nemulțumire privește modul în care ar urma să fie acordate sporurile pentru condiții de muncă periculoase. Sindicatele susțin că acestea ar urma să fie acordate doar unui procent limitat dintre angajații unei secții.

Prim-vicepreședintele Federației Solidaritatea Sanitară, Mihaela Zaharia, afirmă că sistemul propus ar crea diferențe între salariații care lucrează în aceleași condiții.

„S-au introdus niște procente, adică aleg un anumit procent din salariații dintr-o anumită secție, ceea ce înseamnă undeva între 10% și 20%. Prin urmare, un angajat care este într-o secție cu risc, cum ar fi ATI-ul, va putea primi sporul de condiții de muncă, iar un alt angajat nu-l va primi”, a declarat Mihaela Zaharia.

Sindicatele contestă și modificarea propusă pentru plata muncii efectuate în zilele libere și de sărbătoare legală. „Tariful pentru gărzile medicilor a propus un spor de 30% pentru zilele libere și de sărbătoare. Nu este acceptabil pentru niciun salariat. Niciunul dintre medici nu va dori să fie plătit cu 30% în loc de 100%”, a mai spus reprezentanta Federației Solidaritatea Sanitară.

În paralel cu protestele anunțate în sănătate, consultările pe proiectul legii salarizării continuă la Parlament. Au loc discuții cu reprezentanții sistemului judiciar, iar pe parcursul zilei sunt programate întâlniri și cu sindicatele din apărare, ordine publică și administrație. Alte consultări sunt așteptate și în perioada următoare, inclusiv la Palatul Cotroceni.

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Legea salarizării unitare trebuie adoptată până la 31 august, fiind unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR. În lipsa adoptării actului normativ în termenul stabilit, România riscă să piardă 770 de milioane de euro din fondurile europene.

Editor : M.I.