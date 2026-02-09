Grevă de avertisment în peste 1.500 de primării din ţară. Bolojan, aşteptat la discuţii cu edilii nemulțumiți

O grevă de avertisment va avea loc marţi, 10 februarie, în primăriile din peste 1.500 de comune din România, pe fondul nemulţumirilor legate de prevederile reformei administraţiei publice propuse de Guvern. Anunţul a fost făcut de preşedintele Asociaţiei Comunelor din România (ACoR), Emil Drăghici.

Reprezentanţii Sindicatului FORUM din Administraţia Publică au anunțat că greva de avertisment se va desfăşura între orele 10.00 şi 12.00, fiind vizate 1.582 de comune. Protestul are loc în contextul în care, în aceeaşi zi, edilii participă la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor, organizată la Palatul Parlamentului.

„Este revoltă în administraţia locală din cauza planului Guvernului Bolojan privind reforma în administraţia locală şi centrală”, au transmis sindicaliştii, într-o postare publicată, luni, pe pagina de Facebook Sindicatul FORUM din Administrația publică.

La Adunarea Generală a ACoR este aşteptat şi premierul Ilie Bolojan, care urmează să poarte discuţii cu primarii nemulţumiţi de măsurile anunţate.

Recent, plenul Asociaţiei Comunelor din România a decis, în unanimitate, să sesizeze Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei cu privire la reforma administraţiei locale din România. Reprezentanţii ACoR au precizat că sesizarea va fi transmisă în zilele următoare.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, săptămâna trecută, că pachetul de reformă a administraţiei publice a intrat în circuitul de avizare guvernamental şi urmează să fie adoptat în această săptămână, prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament.

Anterior, primarii care s-au întâlnit cu şeful Executivului, la Palatul Victoria, au afirmat că discuţiile, care au durat aproximativ o oră şi jumătate, au vizat „chestiuni administrative”, şi nu politice. Întâlnirea a avut loc în contextul în care mai mulţi edili, inclusiv din rândul PNL, şi-au exprimat public nemulţumirea faţă de reforma administraţiei publice propusă de Guvern.

De asemenea, liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu a afirmat, luni, că nu este „un capăt de țară” faptul că sunt primari nemulțumiți și a menționat că Ilie Bolojan a transmis „foarte clar” că toată lumea trebuie „să pună osul într-un fel sau altul”, iar lucrurile vor fi înțelese „până la urmă”, notează Agerpres.

