Consiliul Național al Federației SANITAS intră mâine în ședință pentru a face ultimele pregătiri înainte de declanșarea grevei generale din sistemul sanitar, programată să înceapă marți, 28 iulie. Sindicatele vor decide unde și cum vor protesta, principala nemulțumire fiind propunerea pentru Legea salarizării

Potrivit jurnalistei Digi24 Carla Tănasie, mâine la ora 13.00 Sanitas va avea o ședință în cadrul Consiliului Național pentru a vedea exact în câte spitale din țară va fi grevă generală. În acest moment, din informațiile pe care le au liderii de sindicat, greva generală va începe marți, 28 iulie, în 400 de spitale din România, însemnând majoritatea spitalelor publice din România.

În ce îi privesc pe pacienți, potrivit legii trebuie să existe un plan de grevă. Acesta reprezintă un document cerut explicit de legislația din România care subliniază că managerul împreună cu sindicatele din spital trebuie să stabilească cine lucrează în acea perioadă și în ce secție. Cel puțin o treime din angajații spitalului trebuie să fie la muncă și să asigure urgențele.

Federația Sanitas a obținut o suspendare provizorie în instanță a noii Legi a salarizării pe motiv că sindicatele nu au fost consultate, însă nu e o hotărâre definitivă.

Ultimele două greve generale din România au avut loc în 1998 și 2016. Prima a ținut o săptămână, în timp ce a doua a fost o singură zi deoarece fusese declarată ilegală.

Sindicaliștii au solicitat medierea președintelui României în conflictul privind noua lege a salarizării, dar până în prezent nu a avut loc o întâlnire cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. De altfel, Sanitas a refuzat să participe la consultările pe Legea salarizării organizate la Ministerul Muncii.

Liderii sindicali susțin că, deși proiectul a fost modificat în urma negocierilor purtate, forma actuală nu elimină inechitățile salariale și introduce un sistem considerat dezavantajos pentru acordarea sporurilor. Potrivit reprezentanților sindicatelor, sporurile nu mai sunt încadrate în funcție de condițiile de muncă, ci sunt împărțite pe trei niveluri.

Sporurile de nivel 1 pot fi acordate pentru cel mult 10% dintre angajați, iar cele de nivelurile 2 și 3 pentru maximum 20% dintre salariați, prevederi pe care sindicaliștii le contestă. Aceștia susțin că noul sistem va genera în continuare diferențe de venit între angajați și nu rezolvă problemele de echitate salarială din sistemul sanitar.

Editor : I.B.