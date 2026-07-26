Live TV

Video Grevă în sănătate: Sanitas anunță că personalul medical iese marți în stradă împotriva Legii salarizării. Ce se întâmplă cu pacienții

Data actualizării: Data publicării:
sanitas protest
Sindicaliştii cer respectarea drepturilor salariale. Sursa foto: Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Consiliul Național al Federației SANITAS intră mâine în ședință pentru a face ultimele pregătiri înainte de declanșarea grevei generale din sistemul sanitar, programată să înceapă marți, 28 iulie. Sindicatele vor decide unde și cum vor protesta, principala nemulțumire fiind propunerea pentru Legea salarizării

Potrivit jurnalistei Digi24 Carla Tănasie, mâine la ora 13.00 Sanitas va avea o ședință în cadrul Consiliului Național pentru a vedea exact în câte spitale din țară va fi grevă generală. În acest moment, din informațiile pe care le au liderii de sindicat, greva generală va începe marți, 28 iulie, în 400 de spitale din România, însemnând majoritatea spitalelor publice din România.

În ce îi privesc pe pacienți, potrivit legii trebuie să existe un plan de grevă. Acesta reprezintă un document cerut explicit de legislația din România care subliniază că managerul împreună cu sindicatele din spital trebuie să stabilească cine lucrează în acea perioadă și în ce secție. Cel puțin o treime din angajații spitalului trebuie să fie la muncă și să asigure urgențele.

Federația Sanitas a obținut o suspendare provizorie în instanță a noii Legi a salarizării pe motiv că sindicatele nu au fost consultate, însă nu e o hotărâre definitivă.

Ultimele două greve generale din România au avut loc în 1998 și 2016. Prima a ținut o săptămână, în timp ce a doua a fost o singură zi deoarece fusese declarată ilegală.

Sindicaliștii au solicitat medierea președintelui României în conflictul privind noua lege a salarizării, dar până în prezent nu a avut loc o întâlnire cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. De altfel, Sanitas a refuzat să participe la consultările pe Legea salarizării organizate la Ministerul Muncii.

Liderii sindicali susțin că, deși proiectul a fost modificat în urma negocierilor purtate, forma actuală nu elimină inechitățile salariale și introduce un sistem considerat dezavantajos pentru acordarea sporurilor. Potrivit reprezentanților sindicatelor, sporurile nu mai sunt încadrate în funcție de condițiile de muncă, ci sunt împărțite pe trei niveluri.

Sporurile de nivel 1 pot fi acordate pentru cel mult 10% dintre angajați, iar cele de nivelurile 2 și 3 pentru maximum 20% dintre salariați, prevederi pe care sindicaliștii le contestă. Aceștia susțin că noul sistem va genera în continuare diferențe de venit între angajați și nu rezolvă problemele de echitate salarială din sistemul sanitar.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
doua nave rusesti de razboi in pacific
1
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
2
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu...
Viorel scripcariu a o sedinta
3
Reacția rectorului UMF Iaşi, după discursul critic al unei absolvente la ceremonia...
avion f-16
4
A treia dronă doborâtă de piloții români de F-16. Nicușor Dan anunță protest diplomatic...
Nave în Strâmtoarea Ormuz
5
„Americanii caută o cale de ieșire”. SUA și Regatul Unit plănuiesc o conferință...
S-a sinucis la 38 de ani, chiar înainte de aniversarea căsniciei: ”Ai fost eroul nostru. Vom vorbi curând”. Avea 4 copii
Digi Sport
S-a sinucis la 38 de ani, chiar înainte de aniversarea căsniciei: ”Ai fost eroul nostru. Vom vorbi curând”. Avea 4 copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Grindeanu: „Nu vom vota niciodată o lege a salarizării care aduce austeritate”. Liderul PSD îl amenință pe Bolojan cu plângere penală
Dragoș Pîslaru.
Pîslaru îi critică pe sindicaliștii care au refuzat negocierile pe legea salarizării: „Dialogul niciodată n-a stricat în democrație”
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: De ce este blocată legea salarizării și va mai putea fi adoptată?
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Președintele trebuie să forțeze formarea guvernului”. Augustin Zegrean: Atitudinea lui Nicușor Dan este în afara Constituției
bancnote de 100 de lei
Ilie Bolojan: E puţin probabil să avem o dezbatere pe legea salarizării în sesiunea Parlamentului de săptămâna viitoare
Recomandările redacţiei
vladimir putin
Cine îl va învinge pe Putin. Istoricul Armand Goșu: „Exact asta...
F-16 avioane
MApN, detalii despre misiunea F-16: Drona a fost interceptată la 12...
trump danseaza
SUA: Ultimele 100 de zile până la alegerile de la mijloc de mandat...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București.
Ambasadorul Rusiei a fost convocat la Ministerul de Externe
Ultimele știri
În urma atacurilor ucrainene, gigantul rus Wildberries a scos de pe site produsele dedicate „Operațiunii militare speciale”
Incendiile fac prăpăd în Europa: 300.000 de persoane, evacuate din Franța și Spania. Pedro Sanchez: „Ne așteaptă ore dificile”
Ce șanse sunt ca Rusia să apeleze la „soluția nucleară” dacă se simte încolțită în Ucraina. Explicațiile istoricului Armand Goșu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A trecut printr-un accident și un divorț în doar un an. Andreea Ibacka: „Viața mea s-a schimbat la 180 de...
Cancan
Mr. Pink, DAT AFARĂ cu scandal din Beverly Hills: 'A trebuit să facem evacuarea'
Fanatik.ro
Ce face Laura Teodoru după ce a demisionat de la Digi 24 în urmă cu 9 ani. Fosta prezentatoare s-a retras...
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Decăderea Ştiinţei, în cifre! Andrei Vochin trage zece concluzii după două înfrângeri. „De ce principalul...
Adevărul
Una dintre cele mai profunde traume naționale pentru unguri. Actul care a semănat discordie între români și...
Playtech
Ce pensie poate primi un român care a muncit 45 de ani fără întrerupere. Bonusul pentru cariera lungă
Terapie genetică
Anchetă în China cu privire la moartea ascunsă a unei fete de şase ani, în timpul unei terapii genice...
Digi Sport
Vinicius a ales între Real Madrid și Arsenal și e gata să semneze pe cel mai mare salariu din carieră
Pro FM
Thalia, criticată de fani după ce s-a fotografiat într-un prosop, la 54 de ani: „Nu știe ce să mai facă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sandra Bullock a împlinit 62 de ani. Dramele dureroase din spatele zâmbetului celebrei actrițe și marea ei...
Adevarul
A fost dat afară în prima zi de muncă, după un apel de 47 de secunde. Motivul pentru care a fost concediat
Newsweek
Greșeala uriașă care îi lasă pe pensionari cu mai puțini bani la pensie. La ce document trebuie să fie atenți?
Digi FM
Mihaela Rădulescu, copleşită de emoţii în locul în care a murit Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat după ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Câți bani a câștigat actorul care îi dă voce lui Sid din „Ice Age”: „Mi-am cumpărat două case și am plătit...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...