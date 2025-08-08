Guvernul a alocat 250 milioane lei pentru a continua lucrările la noul sediul al Spitalui de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”

Guvernul a adoptat, în ședința de vineri, o ordonanță de urgență care asigură fondurile necesare pentru continuarea lucrărilor la noul sediu al Spitalului de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, unitate aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Valoarea totală a proiectului este de peste 2 miliarde de lei, din care o parte este acoperită prin fonduri nerambursabile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar restul de 40% va fi acoperit prin alocarea sumei de 250 milioane lei din bugetul MAI.

Astfel, Executivul a adoptat ordonanța de urgență pentru asigurarea finanţării obiectivului de investiţii „Sediu nou pentru Spitalul de Urgență Prof. Dr. Dimitrie Gerota”.

Suma de 250 milioane lei din bugetul MAI provine din excedentul generat de activitatea proprie a ministerului, respectiv confecționarea și valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare reflectorizante, arată comunicatul de presă al Guvernului.

Această soluție este necesară întrucât bugetul de stat poate acoperi, potrivit legislației în vigoare, doar 25% din contribuția națională, nu întreaga sumă necesară.

Contractul de finanțare pentru construirea noului sediu a fost semnat în ianuarie 2024, iar valoarea totală stabilită este de 2,04 miliarde lei.

Din această sumă, aproximativ 1,028 miliarde lei reprezintă valoarea eligibilă din PNRR, iar 816 milioane lei trebuie asigurată de beneficiar.

Spitalul „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” este o instituție publică finanțată integral din venituri proprii.

