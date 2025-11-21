Guvernul a amânat din nou construirea locuințelor pentru tineri. Noul termen este 31 martie 2027

Guvernul a decis amânarea termenului de finalizare a 940 de locuințe destinate tinerilor, printr-o hotărâre care modifică acordul de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), instituție internațională care acordă credite statelor pentru proiecte sociale. Termenul a fost prelungit până la data de 31 martie 2027, potrivit Executivului.

Majoritatea fondurilor pentru acest proiect provin dintr-un împrumut contractat în anul 2016. La acel moment, România a semnat un credit în valoare de 175 de milioane de euro, iar valoarea totală a proiectului era estimată la 250 de milioane de euro.

În 2022, Guvernul a decis reducerea împrumutului la jumătate. Ulterior, a fost diminuat și numărul de locuințe care urmau să fie construite, iar în proiect au fost incluse și locuințe de serviciu, respectiv apartamente destinate angajaților statului.

Noul termen pentru finanțare și demararea proiectului: 31 martie 2027

Demararea efectivă a lucrărilor și finanțarea proiectului de construcție a locuințelor pentru tineri au fost amânate până la data de 31 martie 2027.

Termenul inițial a fost prelungit cu un an, pentru a permite autorităților să rezolve probleme de organizare și logistică, precum aprovizionarea, încheierea contractelor și asigurarea materialelor.

Potrivit Guvernului, „calendarul lucrărilor a fost influențat de dificultăți întâmpinate de dezvoltatori, precum întreruperile în lanțurile de aprovizionare, inflația și creșterea costurilor în sectorul construcțiilor. Acești factori au afectat desfășurarea proiectului, iar prorogarea termenului permite finalizarea celor 959 de unități locative, dintre care 940 sunt destinate tinerilor și 19 reprezintă locuințe de serviciu”.

Până în prezent, din împrumutul acordat de BDCE au fost deblocate cinci tranșe de finanțare, în valoare totală de 63,33 milioane de euro.

Cea de-a șasea tranșă este programată să devină disponibilă până la data de 25 octombrie 2026.

