Guvernul a aprobat modernizarea ANOFM: 600 de posturi noi și servicii mai aproape de români, anunță ministrul Muncii

ANOFM
Sediul ANOFM. Foto: mmuncii.gov.ro
Fonduri europene și extinderea capacității Obiective și ținte ale proiectului SMART-SPO Impactul asupra pieței muncii

Ministrul Muncii Petre Florin Manole a anunțat că Guvernul a aprobat, în ședința de joi proiectul de modernizare a Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Măsura urmărește creșterea șanselor reale ale românilor de a-și găsi un loc de muncă, a mai spus deputatul PSD.

Memorandumul privind aprobarea suplimentării numărului total de posturi ale ANOFM, prin înființarea a 600 de posturi finanțate din Fondul Social European, a fost aprobat joi de Executiv, ca parte a angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor cu Comisia Europeană, arată comunicatul de presă al Ministerului Muncii.

În prezent, ANOFM are 2.130 de angajați, mult sub nivelul instituțiilor similare din alte state europene: Cehia – 10.851 angajați, Slovacia – 4.175 angajați, Ungaria – 4.000 angajați, Portugalia – 3.445 angajați și Bulgaria – 3.000 angajați.

„Am aprobat astăzi în Guvern modernizarea ANOFM. Pentru mine, miza acestui proiect este una foarte concretă: să creștem șansele reale ale oamenilor de a-și găsi un loc de muncă”, a scris Manole, joi pe Facebook.

Ministrul PSD a subliniat că fondurile europene vor fi folosite nu doar pentru modernizarea instituției, ci și pentru a ajunge mai bine la fiecare persoană care are nevoie de sprijin.

Prin acest proiect, ANOFM vizează implicarea a peste 21.000 de angajatori, identificarea și sprijinirea a 275.000 de persoane inactive și formarea a aproape 2.000 de angajați ai sistemului public de ocupare.

„O ANOFM mai puternică, cu 600 de posturi noi finanțate din fonduri europene, înseamnă servicii mai bune, consiliere mai apropiată de oameni și, mai ales, mai multă angajabilitate într-o piață a muncii care se schimbă rapid”, a precizat ministrul Muncii.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a lansat proiectul „SMART-SPO – Servicii moderne, accesibile și pregătite pentru viitor”, finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027 și monitorizat de Comisia Europeană, prin care își modernizează serviciile publice de ocupare și își extinde capacitatea cu 600 de posturi pentru a răspunde recomandărilor europene privind deficitul de personal.

Fonduri europene și extinderea capacității

Crearea celor 600 de posturi nu are niciun impact asupra bugetului de stat, fiind finanțate integral din Fondul Social European Plus până în 2029, iar ocuparea acestora va fi făcută etapizat.

„Pentru mine, miza acestui proiect este una foarte concretă: să creștem șansele reale ale oamenilor de a-și găsi un loc de muncă. Folosim fondurile europene nu doar ca să modernizăm o instituție, ci ca să ajungem mai bine la fiecare persoană care are nevoie de sprijin, fie că vorbim despre tineri la început de drum, oameni care vor să se recalifice sau persoane din grupuri vulnerabile. O agenție mai puternică înseamnă servicii mai bune, consiliere mai apropiată de oameni și, mai ales, mai multă angajabilitate într-o piață a muncii care se schimbă rapid”, a declarat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre Florin Manole.

Obiective și ținte ale proiectului SMART-SPO

Proiectul vizează:

  • Atragerea a 21.000 de angajatori noi în servicii;
  • Identificarea și înregistrarea a 275.000 de persoane inactive;
  • Formarea a 1.840 de angajați ai sistemului public de ocupare.

O parte dintre cele 600 de posturi vor fi ocupate prin transferul funcționarilor publici din alte instituții, optimizând resursele umane și consolidând capacitatea instituțională a ANOFM. Noii angajați vor sprijini implementarea proiectelor ANOFM, agențiilor teritoriale de muncă, centrelor regionale de formare profesională a adulților și Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu. Valoarea proiectului SMART-SPO se ridică la 183 milioane euro.

Impactul asupra pieței muncii

Modernizarea ANOFM și extinderea capacității instituției vor permite furnizarea de servicii personalizate pentru șomeri, angajatori și persoane inactive, reducerea deficitului structural de personal, creșterea participării femeilor la formare profesională și sprijin suplimentar pentru tineri NEET, persoane cu dizabilități, romi și alte grupuri vulnerabile. De asemenea, vor fi dezvoltate servicii dedicate IMM-urilor și start-up-urilor, cu obiectivul atingerii unei rate de ocupare de 75% până în 2027.

