Guvernul a aprobat reorganizarea Gărzii Forestiere: crește numărul posturilor pentru angajații din teren

garda forestiera
Sursa: Facebook/ Garda Forestieră

Guvernul a aprobat în ședința de joi reorganizarea Gărzii Forestiere. Autoritățile desființează posturile neocupate și majorează numărul angajaților din teritoriu cu 197, ajungând de la 563 de posturi ocupate la 760.

„Pentru Garda Forestieră Națională se reduce numărul de posturi de la 85 la 82, exclusiv demnitarii. Cele 3 posturi propuse spre desființare la nivelul Gărzii Forestiere Naționale sunt vacante.

Se reduce numărul de posturi de conducere din cadrul Gărzii Forestiere Naționale de la 9 la 6 posturi;

Pentru Gărzile Forestiere din subordine se reduce numărul de posturi de la 922 la 563; la data intrării în vigoare a Legii nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, erau ocupate 563 de posturi din care 562 funcții publice și 1 post contractual. Posturile propuse spre desființare sunt posturi vacante”, este proiectul adoptat de Executiv. 

Pe lângă acestea, autoritățile propun creșterea numărului de posturi din cadrul gărzilor forestiere din subordine cu 197: „Cele 563 de posturi se vor suplimenta cu 197 de posturi, conform Memorandumului aprobat în data de 16 aprilie 2025, rezultând un număr total de 760 de posturi pentru gărzile forestiere din subordine”.

Din totalul posturilor din teritoriu, minim 85% dintre acestea trebuie să fie ocupate de personal cu pregătire în silvicultură.

