Video Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii despre cei 250 de lei primiți în două tranșe: „Ca si cum nu ar fi”

carduri sociale
Peste 1,6 milioane de români beneficiază de acest ajutor. FOTO: Inquam Photos / Raul Giuglea

Românii se declară dezamăgiți de decizia Guvernului de a reduce ajutorul financiar din programul „Sprijin pentru România”. Este vorba despre banii acordați pe cardurile sociale celor cu venituri mici, pentru a-și cumpăra alimente de bază. Până la sfârșitul anului, aceștia vor primi doar 250 de lei, în două tranșe. Suma este insuficientă în fața valurilor de scumpiri din ultima perioadă: „Ca si cum nu ar fi”, spun oamenii.

Guvernul a redus drastic ajutorul acordat românilor cu venituri mici. Până la sfârșitul anului, aceștia vor primi doar 250 de lei, în două tranșe. Primii bani vor ajunge pe carduri până la finalul lunii septembrie, după nouă luni de așteptare. Anul trecut, oamenii vulnerabili primeau câte 250 de lei o dată la două luni.

Anamaria Ianc, jurnalist Digi24: Cei 125 de lei de pe cardurile sociale pot fi folosiți pentru cumpărarea alimentelor de bază, printre care sunt uleiul, mălaiul, făina albă, zahărul sau chiar pâinea și conservele. Oamenii spun că, din cauza prețurilor care au crescut foarte mult, coșul cu alimente achiziționate cu ajutorul acestor carduri este tot mai gol.

Reporter: Ce putem să cumpărăm cu 125 lei?
Femeie: Absolut nimic!
Reporter: Mai au romanii bani să trăiască?
Femeie: Nu, în sărăcie.

Reporter: Vă ajută acei 125 lei să cumpărați?
Femeie: Nu, nu mă ajută. Uite, am medicamente aici. Am o plasă de medicamente, ce să fac?!

Femeie: Nu am cuvinte, suntem la pământ...
Reporter: De 125 lei ce-și pot cumpăra oamenii?
Femeie: Nimic. Eu dau 600 de lei pe lună pe medicamente. Nu am cuvinte.
Reporter: Prețurile toate au crescut...
Femeie: Vai de mine! Purtăm haine de 30 de ani de la second hand, îți permiți să mai iei ceva!?

Peste 1,6 milioane de români beneficiază de acest ajutor, iar efortul bugetar pentru încărcarea cardurilor este de 372 de milioane de lei.

Bărbat: De 125, două din astea, două lemne și ard o seară.
Reporter: Sunt prea puțini bani?
Bărbat: Ca și cum nu ar fi.

Femeie: Foarte, foarte, foarte mică. Cum sunt eu cu opt la masă, ce aș putea cumpăra?!

Bărbat: Fac foamea, ce să facă altceva?! Fac foamea, altceva nu au ce să facă săracii.

Guvernul a anunțat că programul „Sprijin pentru România” continuă până în anul 2027.

