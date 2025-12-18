Live TV

Guvernul acordă ajutoare de urgență de peste 3,6 milioane lei. Bani pentru victimele incendiilor și ale fenomenelor meteo extreme

Data publicării:
Ședință de guvern.
Ședință de guvern. Foto: gov.ro

Guvernul a adoptat, în ședința de joi, acordarea de ajutoare de urgență în valoare de peste 3,6 milioane de lei pentru 866 de familii și persoane singure aflate în situații dificile.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Muncii, Executivul va acorda ajutoare de urgență în valoare de 3.686.198 lei pentru sprijinirea a 866 de familii și persoane singure, care se află în situații de necesitate din cauza incendiilor sau alunecărilor de teren, fenomenelor meteorologice severe sau în situații deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială, astfel:

  • 1.149.000 de lei pentru 180 de familii și persoane singure afectate de incendii din județele: Alba, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui și Vrancea;
  • 104.200 de lei pentru 25 de familii și persoane singure aflate în situații de necesitate din cauza fenomenelor meteorologice periculoase și alunecărilor de teren din județele Buzău, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Iași, Neamț, Prahova și Satu Mare;
  • 25.000 de lei pentru 3 familii care se află în situații de necesitate cauzate de accidente din județele Caraș-Severin, Ialomița și Vaslui;
  • 2.407.998 de lei pentru 658 de familii și persoane singure care se confruntă cu situații deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, din județele: Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș Severin, Călărași, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și municipiul București.

Fondurile provin din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale aprobat pe anul 2025.

Sunt oameni loviți de incendii, fenomene meteo extreme, alunecări de teren, dar și persoane care se confruntă cu probleme grave de sănătate sau alte situații care le pot împinge spre excluziune socială. Sprijinul nu rezolvă totul, dar poate face diferența dintre disperare și speranță”, a scris ministrul Muncii, Petre Florin Manole, joi pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
Foto: Getty Images
2
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
4
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Călin Georgescu.
5
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
A rămas însărcinată, dar n-avea nicio idee ce avea să urmeze: ”A spus că e singur”. Va deveni mamă și bunică în același timp
Digi Sport
A rămas însărcinată, dar n-avea nicio idee ce avea să urmeze: ”A spus că e singur”. Va deveni mamă și bunică în același timp
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cabinet medical
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu prioritate în sănătate și educaţie. Explicațiile lui Rogobete
Clădire veche din București, încadrată în clasa I risc seismic („bulina roșie”)
Românii vor ști ce clasă de risc seismic are imobilul pe care urmează să îl cumpere. Măsura adoptată de Guvern
photo-collage.png - 2025-07-22T212720.393
Ministrul Muncii nu e de acord cu scăderea ajutorului de şomaj propusă de Ilie Bolojan: Şomajul nu e o formă de lene
mancare pentru elevi
Guvernul vrea să aloce 1,5 lei în plus la masa zilnică a elevilor: „E ceva de râs, nici măcar un ziar nu iei de banii ăștia”
filarmonica teatru
Guvernul a alocat peste 188 de milioane de lei pentru teatre, opere și filarmonici din 34 de județe
Recomandările redacţiei
Belgium Europe Summit
Haos la Bruxelles, în ziua summitului UE. Proteste violente: 10.000...
Cotton harvest from field
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA...
marius calota
Primele declarații ale presupusului iubit al Rodicăi Stănoiu: „Nu s-a...
Wiz Khalifa
De ce a fost condamnat rapperul Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare...
Ultimele știri
Israelul a încheiat cu Germania un acord major pentru furnizarea de echipamente militare
Țara din UE cu cele mai supraevaluate locuințe: Comisia Europeană avertizează că prețurile cresc mult mai rapid decât veniturile
Secretarul general NATO exclude aderarea Ucrainei la Alianță. Care sunt țările care se opun
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Săgetător. Două zodii vor avea parte de schimbări în relații
Cancan
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Fanatik.ro
Afacerea în care Gică Popescu a investit peste 70 de milioane de euro. Fostul internațional român ar putea da...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Lumea fotbalului, zguduită de o crimă cu sânge rece! Imagini cutremurătoare cu jucătorul de națională...
Adevărul
Va reuși UE să finanțeze Ucraina cu banii Moscovei? Ce spun eurodeputații români
Playtech
Cine poate folosi uscătorul din scara unui bloc: puţini locatari ţin cont de legea actuală
Digi FM
Radu Paraschivescu, despre prietenia pierdută cu Lia Savonea: „Era unul dintre foarte puținii...
Digi Sport
Ce lovitură! Românul care a pierdut 4.000.000 € din cauza războiului din Ucraina: ”Vor intra în posesia...
Pro FM
Celine Dion, la 31 de ani de la nunta cu Rene Angelil: „Răspunsul este în continuare da. Aniversare fericită...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile...
Newsweek
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
„Am fost devastaţi când am pierdut-o”. Tigrul malaezian, aflat în pericol critic de dispariţie, tot mai...
Film Now
Ceilalți doi copii ai lui Michele și Rob Reiner, primele cuvinte despre șocul și durerea lor: "Au fost cei...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...