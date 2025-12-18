Guvernul acordă ajutoare de urgență de peste 3,6 milioane lei. Bani pentru victimele incendiilor și ale fenomenelor meteo extreme

Guvernul a adoptat, în ședința de joi, acordarea de ajutoare de urgență în valoare de peste 3,6 milioane de lei pentru 866 de familii și persoane singure aflate în situații dificile.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Muncii, Executivul va acorda ajutoare de urgență în valoare de 3.686.198 lei pentru sprijinirea a 866 de familii și persoane singure, care se află în situații de necesitate din cauza incendiilor sau alunecărilor de teren, fenomenelor meteorologice severe sau în situații deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la creșterea riscului de excluziune socială, astfel:

1.149.000 de lei pentru 180 de familii și persoane singure afectate de incendii din județele: Alba, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Covasna, D âmbovi ța, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui și Vrancea;

104.200 de lei pentru 25 de familii și persoane singure aflate în situa ții de necesitate din cauza fenomenelor meteorologice periculoase și alunecărilor de teren din județele Buzău, D âmbovi ța, Galați, Giurgiu, Iași, Neamț, Prahova și Satu Mare;

25.000 de lei pentru 3 familii care se află în situa ții de necesitate cauzate de accidente din județele Caraș-Severin, Ialomița și Vaslui;

2.407.998 de lei pentru 658 de familii și persoane singure care se confruntă cu situații deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială, din județele: Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș Severin, Călărași, Covasna, D âmbovi ța, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, V âlcea, Vrancea și municipiul București.

Fondurile provin din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale aprobat pe anul 2025.

„Sunt oameni loviți de incendii, fenomene meteo extreme, alunecări de teren, dar și persoane care se confruntă cu probleme grave de sănătate sau alte situații care le pot împinge spre excluziune socială. Sprijinul nu rezolvă totul, dar poate face diferența dintre disperare și speranță”, a scris ministrul Muncii, Petre Florin Manole, joi pe Facebook.

