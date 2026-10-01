Guvernul continuă bursele FLEX pentru elevii români. Până la 70 de liceeni vor putea studia un an în SUA

Guvernul a aprobat, joi, un memorandum privind continuarea programelor de schimb educațional FLEX și FLEX Abroad pentru anul școlar 2027-2028. Prin aceste programe, până la 70 de elevi români vor putea beneficia de burse pentru a studia timp de un an în Statele Unite, în timp ce până la 20 de elevi americani vor putea veni să studieze în România.

Programul FLEX este derulat în România din 2015 și le oferă liceenilor posibilitatea de a urma cursurile unui liceu american timp de un an și de a locui într-o familie-gazdă, potrivit comunicatului de presă al Executivului.

Pentru anul școlar 2027-2028 sunt prevăzute până la 70 de burse FLEX pentru elevii români și până la 20 de burse FLEX Abroad pentru elevii americani.

Programele vor fi finanțate în mod egal de România și Statele Unite, pe principiul reciprocității. România va suporta costurile pentru cel mult 35 de burse FLEX și 10 burse FLEX Abroad, finanțarea părții române putând ajunge la 1 milion de dolari, bani care vor fi alocați din bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

Restul burselor vor fi finanțate de partea americană.

Ce presupune bursa FLEX

Pentru elevii români selectați, programul înseamnă un an de liceu în Statele Unite, într-un sistem educațional diferit de cel românesc. Pe durata programului, elevii locuiesc într-o familie-gazdă americană, ceea ce le permite să cunoască direct cultura și viața de zi cu zi din SUA.

Programul este conceput ca un schimb educațional și cultural. Elevii nu doar urmează cursurile unui liceu american, ci participă și la activități prin care își dezvoltă abilitățile de comunicare, independența și capacitatea de a se adapta unui mediu nou.

Experiența le poate oferi, de asemenea, posibilitatea de a-și îmbunătăți semnificativ nivelul de limba engleză și de a construi relații cu alți elevi și comunități din Statele Unite.

La întoarcerea în România, participanții pot valorifica experiența dobândită în proiecte și activități în comunitățile lor, programul având și o componentă de implicare civică și de promovare a schimburilor dintre cele două țări.

Peste 3.000 de candidați pentru 20 de locuri

Interesul pentru program este ridicat în rândul elevilor români. Pentru cele 20 de locuri disponibile în anul școlar 2026-2027 au fost depuse peste 3.000 de candidaturi.

Numărul mare de candidați raportat la numărul de locuri disponibile arată nivelul ridicat al competiției pentru obținerea unei burse.

Pentru anul școlar 2027-2028, procesul de selecție este prevăzut să înceapă în noiembrie 2026.

Cum ajută concret aceste burse

Pentru un licean, bursa oferă posibilitatea de a experimenta timp de un an sistemul de educație american fără ca familia să suporte costurile unui an de studiu în SUA. În plus, elevul beneficiază de experiența de a locui într-o familie-gazdă și de integrarea într-o comunitate locală americană.

Schimbul îi poate ajuta pe participanți să-și dezvolte competențele lingvistice și sociale, să devină mai independenți și să dobândească o perspectivă mai largă asupra educației și societății.

Pentru România și Statele Unite, programul are și o componentă de relații bilaterale, prin faptul că tineri din cele două țări ajung să cunoască direct societatea, cultura și sistemul educațional al celeilalte țări.

Editor : Ana Petrescu