Peste 1,8 milioane de copii vor primi zilnic produse alimentare. Guvernul continuă Programul pentru școli al UE până în 2029

Data actualizării: Data publicării:
parinti si copii langa scoala
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Cum este distribuit bugetul Ce își propune Guvernul, prin continuarea Programului pentru școli

Executivul a aprobat, în ședința de joi, o hotărâre de Guvern prin care va continua Programul pentru școli al Uniunii Europene, pentru perioada 2023-2029, cât și bugetul pentru anul școlar 2025-2026. Cele 798,1 milioane lei vor asigura distribuirea zilnică a fructelor și legumelor, laptelui și produselor lactate, produselor de panificație pentru peste 1,8 milioane de preșcolari și elevi.

Pentru acest an școlar, bugetul total al programului este de 798,1 milioane lei (160,4 milioane euro), în creștere cu 4,75% față de anul precedent, mai arată Guvernul, în comunicatul de presă.

Din această sumă, 86,9 milioane lei (17,4 milioane euro) provin din fonduri europene și 711,2 milioane lei (143 milioane euro) sunt alocate din bugetul național.

Fondurile vor asigura distribuirea zilnică a produselor alimentare pentru 1.850.683 de preșcolari și elevi, în funcție de structura anului școlar stabilită prin Ordinul ministrului educației nr. 3463/2025.

Cum este distribuit bugetul

  • 106,6 milioane lei pentru fructe și legume + 37 milioane lei pentru măsurile educative aferente;
  • 375,6 milioane lei pentru lapte și produse lactate + 37 milioane lei pentru măsurile educative aferente;
  • 241,9 milioane lei pentru produse de panificație.

Au fost actualizate și valorile zilnice pentru porțiile distribuite:

  • fructe și legume: de la 0,70 lei la 0,80 lei;
  •  lapte și produse lactate: de la 1,11 lei la 1,18 lei;
  • produse de panificație: de la 0,65 lei la 0,76 lei.

Actualizarea a fost necesară și ca urmare a creșterii cotei de TVA pentru produsele alimentare, de la 9% la 11%.

Ce își propune Guvernul, prin continuarea Programului pentru școli

Executivul își propune prin continuarea acestui program următoarele:

  • promovarea unei alimentații sănătoase în rândul copiilor, prin consumul de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate;
  • informarea elevilor cu privire la produsele locale și la obiceiurile alimentare sănătoase;
  • combaterea risipei alimentare prin educație și responsabilizare.

Astfel, „România își consolidează participarea la un program european esențial pentru sănătatea și educația copiilor, printr-o finanțare majorată și prin extinderea măsurilor educative”, conchide sursa citată.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
