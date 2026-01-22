Guvernul a discutat în primă lectură legea privind cumulul pensie - salariu la stat. Pe cine vizează și cum vor fi afectate pensiile

Guvernul a discutat în ședința de joi, în primă lectură, proiectul de lege privind cumulul pensie - salariu la stat. Legea îi privește pe beneficiarii de pensii speciale, nu pe cei care primesc pensii contributive, a precizat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Dogioiu.

Principala prevedere a proiectului de lege privind unele măsuri aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual plătit din fonduri publice, discutat în primă lectură în ședința de joi de la Palatul Victoria, se referă la cumulul pensie - salariu în cazul beneficiarilor de pensii speciale (pensiile magistraților, pensiile militare).

Potrivit purtătoarei de cuvânt a guvernului, Ioana Dogioiu, pensionarii cu pensii speciale, care vor să se angajeze în sistemul bugetar, vor trebui să renunțe la 85% din cuantumul pensiei speciale pe durata cât își vor desfășura activitatea.

„În primă lectură a fost prezentat proiectul de lege privind unele măsuri aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual plătit din fonduri publice. Pentru persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau pensii militare - nu pensii contributive - proiectul stabileşte posibilitatea menţinerii în activitate a acestora, doar la cerere, cu condiţia reducerii cuantumului pensiei cu 85% pe perioada desfăşurării activităţii. Proiectul corelează condiţiile de aplicare ale acestei prevederi cu Legea 360/2023, privind sistemul public de pensii şi cu deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”, a declarat Ioana Dogioiu în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Palatul Victoria.

Menţinerea în activitate se realizează cu acordul anual al angajatorilor, inclusiv în situaţia reîncadrării, în condiţiile legii.

„În cazul foştilor judecători sau procurori care se reîncadrează fără concurs în funcţia de judecător sau procuror, rămân aplicabile prevederile articolului 216, aliniat 2, din Legea 303/2002, care deja prevedea că pe perioada reîncadrării cuantumul pensiei de serviciu se reduce cu 85%”, a mai spus Ioana Dogioiu.

Proiectul de lege nu se aplica pensiilor contributive, ci doar pensiilor de serviciu și pensiilor militare - pensiile speciale -, a precizat Ioana Dogioiu.

Dispoziţiile menţionate nu se aplică aleşilor locali şi persoanelor pentru care durata mandatului este stabilită expres prin Constituţie, pe durata exercitării acestui mandat.

De asemenea, nu se aplică nici cadrelor didactice din instituţia publică ce realizează formarea iniţială şi formarea profesională continuă a magistraţilor şi a cadrelor didactice din învăţământul militar şi juridic superior.

Detaşările funcţionarilor publici încetează

Acelaşi proiect de lege prevede încetarea detaşărilor funcţionarilor publici, ale personalului contractual într-un termen de zece zile de la intrarea în vigoare a legii.

Proiectul introduce şi posibilitatea realizării transferurilor în interesul serviciului într-un termen de maximum 30 de zile.

„În situaţiile de reorganizare a instituţiilor publice, atunci când există mai mulţi funcţionari publici aflaţi în situaţii similare, se introduce posibilitatea organizării unui examen - mecanism transparent, echitabil şi meritocratic de selecţie. Suspendarea raportului de serviciu la iniţiativa funcţionarului public pentru desfăşurarea activităţii în organizaţii internaţionale este limitată la maximum cinci ani, pentru menţinerea echilibrului între interesul individual şi cel instituţional”, a mai declarat Ioana Dogioiu, potrivit Agerpres.

Editor : B.P.