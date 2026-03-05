Live TV

Guvernul extinde lista medicamentelor compensate: 33 de tratamente noi și indicații terapeutice extinse pentru alte 19

pastile
Guvernul a aprobat joi, la propunerea Ministerului Sănătății, o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate. Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat că 33 de medicamente noi vor fi introduse pe listă, iar pentru alte 19 vor fi extinse indicațiile terapeutice.

„La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat astăzi o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate. 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite și compensate. Pentru alte 19 medicamente extindem indicațiile terapeutice. Este una dintre cele mai ample actualizări ale listei din ultimii ani”, a transmis Rogobete, într-o postare joi pe Facebook.

Potrivit acestuia, în ultimele șapte luni lista medicamentelor compensate a fost extinsă cu peste 90 de medicamente și indicații terapeutice noi.

„Ce înseamnă asta concret? Înseamnă terapii moderne care ajung mai repede la pacienți. Pentru unele dintre aceste tratamente, oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar pentru a avea o șansă la tratament”, a explicat Alexandru Rogobete.

Ministrul a anunțat că în sistemul public va fi introdus și primul medicament radiofarmaceutic – Lutetium Vipivotide Tetraxetan, utilizat în tratamentul cancerului de prostată.

Totodată, alte 14 medicamente noi vor fi incluse în Programul Național de Oncologie pentru tratamentul mai multor tipuri de cancer, precum:

  • melanom
  • carcinom hepatocelular
  • colangiocarcinom
  • mielom multiplu
  • macroglobulinemie Waldenström
  • limfoame
  • cancer pulmonar fără celule mici
  • cancer mamar
  • cancer de prostată
  • tumori solide cu mutații genetice
  • tumori gastro-intestinale stromale (GIST)

Potrivit ministrului Sănătății, noile tratamente vor asigura acces și pentru pacienții care suferă de boli grave și rare, precum:

  • arterită cu celule gigante
  • hemoglobinurie paroxistică nocturnă
  • amiloidoză ereditară cu transtiretină
  • miastenia gravis
  • tulburări din spectrul neuromielitei optice
  • deficit de lipază acidă lizozomală
  • boala Fabry

În același timp, pentru 19 medicamente deja compensate vor fi extinse indicațiile terapeutice, astfel încât acestea să poată fi utilizate și pentru alte afecțiuni, printre care:

  • trombocitopenie severă la pacienți cu boală hepatică cronică
  • sindrom Lennox-Gastaut, o formă severă de epilepsie pediatrică
  • boala Niemann-Pick tip C
  • boala Still și artrită idiopatică juvenilă sistemică
  • alkaptonurie
  • nefropatie cu IgA
  • colită ulcerativă moderată sau severă
  • artrită psoriazică
  • artrită asociată entezitei și artrită psoriazică juvenilă
  • febră mediteraneană familială și alte sindroame autoinflamatorii rare
  • cancer pulmonar cu mutație BRAF
  • gliom la copii și adolescenți
  • limfom folicular recidivant sau refractar
  • cancer tiroidian diferențiat avansat
  • miastenia gravis generalizată și tulburări din spectrul neuromielitei optice

„Știu că pentru mulți dintre dumneavoastră lupta cu boala este, în fiecare zi, o încercare grea. Rolul nostru este să facem ca sistemul de sănătate să fie un sprijin real în această luptă. Fiecare medicament introdus pe această listă înseamnă o șansă în plus la tratament, la timp câștigat și la speranță pentru pacienți și familiile lor”, a mai transmis ministrul.

În mesajul său pe Facebook, Alexandru Rogobete i-a mulțumit și ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, precum și echipelor din Ministerul Sănătății, ANM și CNAS pentru sprijinul acordat în extinderea accesului pacienților la medicamente compensate.

