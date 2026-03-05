Guvernul extinde lista medicamentelor compensate: 33 de tratamente noi și indicații terapeutice extinse pentru alte 19

Guvernul a aprobat joi, la propunerea Ministerului Sănătății, o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate. Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a anunțat că 33 de medicamente noi vor fi introduse pe listă, iar pentru alte 19 vor fi extinse indicațiile terapeutice.

„La propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat astăzi o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite și compensate. 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite și compensate. Pentru alte 19 medicamente extindem indicațiile terapeutice. Este una dintre cele mai ample actualizări ale listei din ultimii ani”, a transmis Rogobete, într-o postare joi pe Facebook.

Potrivit acestuia, în ultimele șapte luni lista medicamentelor compensate a fost extinsă cu peste 90 de medicamente și indicații terapeutice noi.

„Ce înseamnă asta concret? Înseamnă terapii moderne care ajung mai repede la pacienți. Pentru unele dintre aceste tratamente, oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar pentru a avea o șansă la tratament”, a explicat Alexandru Rogobete.

Ministrul a anunțat că în sistemul public va fi introdus și primul medicament radiofarmaceutic – Lutetium Vipivotide Tetraxetan, utilizat în tratamentul cancerului de prostată.

Totodată, alte 14 medicamente noi vor fi incluse în Programul Național de Oncologie pentru tratamentul mai multor tipuri de cancer, precum:

melanom

carcinom hepatocelular

colangiocarcinom

mielom multiplu

macroglobulinemie Waldenström

limfoame

cancer pulmonar fără celule mici

cancer mamar

cancer de prostată

tumori solide cu mutații genetice

tumori gastro-intestinale stromale (GIST)

Potrivit ministrului Sănătății, noile tratamente vor asigura acces și pentru pacienții care suferă de boli grave și rare, precum:

arterită cu celule gigante

hemoglobinurie paroxistică nocturnă

amiloidoză ereditară cu transtiretină

miastenia gravis

tulburări din spectrul neuromielitei optice

deficit de lipază acidă lizozomală

boala Fabry

În același timp, pentru 19 medicamente deja compensate vor fi extinse indicațiile terapeutice, astfel încât acestea să poată fi utilizate și pentru alte afecțiuni, printre care:

trombocitopenie severă la pacienți cu boală hepatică cronică

sindrom Lennox-Gastaut, o formă severă de epilepsie pediatrică

boala Niemann-Pick tip C

boala Still și artrită idiopatică juvenilă sistemică

alkaptonurie

nefropatie cu IgA

colită ulcerativă moderată sau severă

artrită psoriazică

artrită asociată entezitei și artrită psoriazică juvenilă

febră mediteraneană familială și alte sindroame autoinflamatorii rare

cancer pulmonar cu mutație BRAF

gliom la copii și adolescenți

limfom folicular recidivant sau refractar

cancer tiroidian diferențiat avansat

miastenia gravis generalizată și tulburări din spectrul neuromielitei optice

„Știu că pentru mulți dintre dumneavoastră lupta cu boala este, în fiecare zi, o încercare grea. Rolul nostru este să facem ca sistemul de sănătate să fie un sprijin real în această luptă. Fiecare medicament introdus pe această listă înseamnă o șansă în plus la tratament, la timp câștigat și la speranță pentru pacienți și familiile lor”, a mai transmis ministrul.

În mesajul său pe Facebook, Alexandru Rogobete i-a mulțumit și ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, precum și echipelor din Ministerul Sănătății, ANM și CNAS pentru sprijinul acordat în extinderea accesului pacienților la medicamente compensate.

Editor : Ana Petrescu