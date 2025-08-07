Guvernul pregătește schimbări majore la Pilonul II de Pensii. Deponenții nu vor mai putea retrage toată suma odată după pensionare

Guvernul pregătește schimbări importante privind Pilonul II de Pensii, care ar putea fi aprobate în ședința de vineri a Guvernului. Potrivit proiectului de hotărâre, deponenții nu vor mai putea să retragă toți banii odată, la împlinirea vârstei de 65 de ani, ci lunar, în cuantum de maximum 25% din sumă.

Proiect care se află pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de vineri se referă la plata pensiilor private la Pilonul II. Va schimba sistemul pensiilor private, astfel încât cei care au acumulat bani în conturile de pensii private să nu mai poată retrage toți banii o singură dată, posibilitate care există în momentul de față. Sumele pot fi accesate la momentul pensionării pentru limita de vârstă. Participanții la pensiile private pot, în legislația actuală, retrage fie toată suma, fie pot face retrageri programate în sume egale, timp de maximum 5 ani.

Prin acest proiect de lege, participanții vor avea opțiunea de retrageri programate sau anuitate viageră. Va dispărea, așadar, retragerea sumei integrale. Participanții vor putea retrage maximum 25% din sumă.

Plata se va face lunar, precum o pensie pe toată durata vieții, pensia viageră, sau pe o perioadă stabilită. Această plată va fi o sumă fixă, în principal, aproximativ cât indemnizația socială pentru pensionari, care în 2024 înseamnă 1.281 lei lunar.

Dacă decesul se produce înainte de consumarea sumei, restul va reveni către moștenitorii pensionarului.

Guvernul Bolojan explică faptul că sistemul actual permitea ca multe persoane să scoată toți banii deodată, ceea ce poate pune în pericol fondurile și viabilitatea plăților către alți pensionari, iar în viitor numărul celor care vor cere să își primească pensia va crește semnificativ. Este necesar ca sistemul să se pregătească pentru această presiune.

Citește și: Cum vor fi calculate pensiile private facultative, pilonul III, după reținerea CASS. Risc de dublă impunere pentru contribuabili

Editor : A.C.