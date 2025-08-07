Live TV

Guvernul pregătește schimbări majore la Pilonul II de Pensii. Deponenții nu vor mai putea retrage toată suma odată după pensionare

Data actualizării: Data publicării:
o persoana numara bancnote de lei pe un birou
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernul pregătește schimbări importante privind Pilonul II de Pensii, care ar putea fi aprobate în ședința de vineri a Guvernului. Potrivit proiectului de hotărâre, deponenții nu vor mai putea să retragă toți banii odată, la împlinirea vârstei de 65 de ani, ci lunar, în cuantum de maximum 25% din sumă.

Proiect care se află pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de vineri se referă la plata pensiilor private la Pilonul II. Va schimba sistemul pensiilor private, astfel încât cei care au acumulat bani în conturile de pensii private să nu mai poată retrage toți banii o singură dată, posibilitate care există în momentul de față. Sumele pot fi accesate la momentul pensionării pentru limita de vârstă. Participanții la pensiile private pot, în legislația actuală, retrage fie toată suma, fie pot face retrageri programate în sume egale, timp de maximum 5 ani. 

Prin acest proiect de lege, participanții vor avea opțiunea de retrageri programate sau anuitate viageră. Va dispărea, așadar, retragerea sumei integrale. Participanții vor putea retrage maximum 25% din sumă. 

Plata se va face lunar, precum o pensie pe toată durata vieții, pensia viageră, sau pe o perioadă stabilită. Această plată va fi o sumă fixă, în principal, aproximativ cât indemnizația socială pentru pensionari, care în 2024 înseamnă 1.281 lei lunar. 

Dacă decesul se produce înainte de consumarea sumei, restul va reveni către moștenitorii pensionarului. 

Guvernul Bolojan explică faptul că sistemul actual permitea ca multe persoane să scoată toți banii deodată, ceea ce poate pune în pericol fondurile și viabilitatea plăților către alți pensionari, iar în viitor numărul celor care vor cere să își primească pensia va crește semnificativ. Este necesar ca sistemul să se pregătească pentru această presiune.

Citește și: Cum vor fi calculate pensiile private facultative, pilonul III, după reținerea CASS. Risc de dublă impunere pentru contribuabili 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
2
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
fulger si nori de furtună
3
Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și...
Screenshot 2025-08-05 at 17.32.18
4
Unde au dispărut „foștii”? Ieri candidați la prezidențiale, azi cu noi pretenții politice...
CASS pentru persoanele neasigurate. Foto Getty Images
5
Cât plătești CASS dacă vrei să iei în întreținere persoane fără venituri. Pentru ce...
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Donald Trump
Negocieri „pe muchie de cuțit” Trump-Putin. Motivul pentru care...
Cseke Attila
Reforma administrațiilor locale anunțată de Ministerul Dezvoltării...
6c03b8d0-b716-454e-86d6-2d60701441f8
Protest în Piața Universității față de declararea zilei de doliu...
Volodimir Zelenski Oana Țoiu
Oana Ţoiu s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Kiev. Ce subiecte au...
Ultimele știri
Incendiul din sudul Franței a mistuit 16.000 de hectare. Un mort și 13 răniți, între care un pompier și o persoană sunt în stare gravă
Anunțul OpenAI despre noile funcții ale ChatGPT. Ce îmbunătățiri i s-au adus aplicației și când ar putea prelua „sarcinile oamenilor”
Viceamiralul Mark Norman: Canada ar putea trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0213789032
Traian Băsescu primește din nou locuință de la stat. Fostul președinte a cerut înapoi privilegiile
sebastian burduja la o sedinta
Sebastian Burduja, numit consilier onorific al premierului. „Reforma statului și a lumii politice trebuie să continue”
guvern
Programul oficial al funeraliilor de stat, anunțat de Guvern. Când i se pot prezenta omagii lui Ion Iliescu
2025-07-29-7367
Mesajul premierului Ilie Bolojan, după decesul lui Ion Iliescu: „Intră în istorie și la dreapta analiză a acesteia”
sindicate proteste
Sindicatele pregătesc proteste împotriva măsurilor fiscale și strâng semnături pentru grevă generală
Partenerii noștri
Pe Roz
Eleganța le vine firesc chiar și în ținute casual. Familia regală a Spaniei, fără diademe, dar cu mult stil...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Misterul scrisorii pe care Ion Iliescu i-a strecurat-o în buzunar lui Virgil Măgureanu, cu zece luni înainte...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit din plin de animal cu o viteză de...
Adevărul
Un român a fost reținut în Germania după ce „și-a furat” propria mașină. Omul își găsise autoturismul care îi...
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
Pro FM
Văduvul Tinei Turner, din nou îndrăgostit, la doi ani de la moartea solistei: "Acum pot fi iar fericit". Cine...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O mamă a stat închisă pe nedrept 20 de ani pentru că și-ar fi ucis cei patru copii. A respins compensația de...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Robert De Niro, cu barbă albă, pe străzile din NYC, la câteva zile după ce a vorbit despre cea mai nouă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”