La ședința Consiliului Național Tripartit din 29 octombrie a fost stabilit ca Guvernul să elibereze, anul viitor, cel mult 90.000 de permise de muncă pentru muncitorii străini, cu 10.000 mai puțin decât în 2025. Patronatele au cerut, la discuțiile de atunci, să fie majorat contingentul de muncitori străini acceptat în România la 150.000, în 2026. Ministrul Muncii Petre Florin Manole a explicat, pentru Digi24, cu privire la acest subiect că urmează un val de disponibilizări și e nevoie de locuri de muncă pentru românii care rămân șomeri.

„Pentru abuzurile împotriva muncitorilor străini în România, celor care lucrează și plătesc taxe. Aici avem ITM care a dat în mod repetat amenzi angajatorilor abuzivi. Nu sunt adversarul acelor oameni, pentru că ei plătesc taxe și muncesc onest în această țară.

În același timp însă, având în vedere că în calcul pentru salariu minim ne-a spus, printre altele, Institutul Național de Statistică, faptul că există posibilitatea de a avea un anumit număr de disponibilizări în anul viitor, eu am considerat de cuviință ca în anticiparea acestor probleme sociale, până la urmă, să avem cât mai multe locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români”, a afirmat Petre Florin Manole, sâmbătă, pentru Digi24.

Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social a discutat, miercuri, despre valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în prezența premierului Ilie Bolojan.

În urma discuțiilor de la ședința respectivă, au fost luate câteva decizii „importante pentru angajați și pentru sistemul social”, a anunțat pe Facebook secretarul de stat în Ministerul Muncii, Ciprian Văcaru.

Valoarea bonurilor de masă va crește de la 40 la 50 de lei, o măsură care vine în sprijinul celor care muncesc zi de zi.

Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului vor primi 320 de milioane de lei din Fondul de Rezervă Bugetară, pentru a-și continua activitatea în condiții de stabilitate.

A dost decisă și stabilirea contingentului de lucrători non-UE pentru 2026 la 90.000 de persoane, cu 10.000 mai puțin decât anul acesta.

Extinderea Contractului colectiv de muncă la nivelul sectorului de negociere colectivă -„Activități de Asigurare și Reasigurare”

Social-democratul Ciprian Văcaru a adăugat că în ceea ce privește salariul minim brut, discuțiile vor continua în perioada următoare, pentru„ a identifica o variantă de creștere sustenabilă, care să protejeze puterea de cumpărare a oamenilor – așa cum susține Partidul Social Democrat de la început”.

Cabinetul Ciolacu a decis să aprobe, pentru 2025, același contingent de lucrători străini nou-admiși pe piața muncii în țara noastră ca cel din 2024 și anume 100.000.

De cealaltă parte, patonatele au ceut majorarea contingentului de muncitori străini de la 100.000 la 150.000. Ei susțin că o astfel de măsură a fi necesaă pentru a răspunde nevoii de forță de muncă în România care este resimțită în mai multe domenii, precum agricultură, servicii, HoReCa și construcții.

În 2025, cererea a depășit contingentul stabilit de Guvern, de 100.000 de lucrători, respectiv peste 230.000 de cereri de avize de angajare au fost depuse până în luna octombrie, potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări.

În schimb, după întâlnirea de miercuri a Consiliului Național Tripartit, Blocul Național Sindical a acuzat patronatele că au o „opacitate totală” în argumentare, iar Guvernul este complice cu mediul de afaceri și o duplicitate, în sensul în care este discutată creșterea ocupării, dar este susținut „importul de muncitori plătiți la minim”.

BNS mai acuză existența unei incoerențe în politicile publice și, din nou, o sacrificare a interesului cetățenilor pentru profit.

