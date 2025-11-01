Live TV

Exclusiv Guvernul reduce numărul muncitorilor străini cu 10.000, în 2026. Patronatele au cerut o creștere. Explicațiile ministrului Muncii

Data actualizării: Data publicării:
Muncitori străini în România. Foto Getty Images
Muncitori străini în România. Foto Getty Images

La ședința Consiliului Național Tripartit din 29 octombrie a fost stabilit ca Guvernul să elibereze, anul viitor, cel mult 90.000 de permise de muncă pentru muncitorii străini, cu 10.000 mai puțin decât în 2025. Patronatele au cerut, la discuțiile de atunci, să fie majorat contingentul de muncitori străini acceptat în România la 150.000, în 2026. Ministrul Muncii Petre Florin Manole a explicat, pentru Digi24, cu privire la acest subiect că urmează un val de disponibilizări și e nevoie de locuri de muncă pentru românii care rămân șomeri.

„Pentru abuzurile împotriva muncitorilor străini în România, celor care lucrează și plătesc taxe. Aici avem ITM care a dat în mod repetat amenzi angajatorilor abuzivi. Nu sunt adversarul acelor oameni, pentru că ei plătesc taxe și muncesc onest în această țară.

În același timp însă, având în vedere că în calcul pentru salariu minim ne-a spus, printre altele, Institutul Național de Statistică, faptul că există posibilitatea de a avea un anumit număr de disponibilizări în anul viitor, eu am considerat de cuviință ca în anticiparea acestor probleme sociale, până la urmă, să avem cât mai multe locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români”, a afirmat Petre Florin Manole, sâmbătă, pentru Digi24.

Citește și: Guvernul va decide până la finele lui noiembrie dacă va crește salariul minim. Executivul avertizează asupra riscurilor unei majorări

Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social a discutat, miercuri, despre valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în prezența premierului Ilie Bolojan.

În urma discuțiilor de la ședința respectivă, au fost luate câteva decizii „importante pentru angajați și pentru sistemul social”, a anunțat pe Facebook secretarul de stat în Ministerul Muncii, Ciprian Văcaru. 

  • Valoarea bonurilor de masă va crește de la 40 la 50 de lei, o măsură care vine în sprijinul celor care muncesc zi de zi.
  • Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului vor primi 320 de milioane de lei din Fondul de Rezervă Bugetară, pentru a-și continua activitatea în condiții de stabilitate.
  • A dost decisă și stabilirea contingentului de lucrători non-UE pentru 2026 la 90.000 de persoane, cu 10.000 mai puțin decât anul acesta.
  • Extinderea Contractului colectiv de muncă la nivelul sectorului de negociere colectivă -„Activități de Asigurare și Reasigurare”

Social-democratul Ciprian Văcaru a adăugat că în ceea ce privește salariul minim brut, discuțiile vor continua în perioada următoare, pentru„ a identifica o variantă de creștere sustenabilă, care să protejeze puterea de cumpărare a oamenilor – așa cum susține Partidul Social Democrat de la început”.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cabinetul Ciolacu a decis să aprobe, pentru 2025, același contingent de lucrători străini nou-admiși pe piața muncii în țara noastră ca cel din 2024 și anume 100.000.

De cealaltă parte, patonatele au ceut majorarea contingentului de muncitori străini de la 100.000 la 150.000. Ei susțin că o astfel de măsură a fi necesaă pentru a răspunde nevoii de forță de muncă în România care este resimțită în mai multe domenii, precum agricultură, servicii, HoReCa și construcții.

În 2025,  cererea a depășit contingentul stabilit de Guvern, de 100.000 de lucrători, respectiv peste 230.000 de cereri de avize de angajare au fost depuse până în luna octombrie, potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări.

Citește și: Guvernul Bolojan nu a luat o decizie privind salariul minim. Ce scenarii sunt pe masa negocierilor

În schimb, după întâlnirea de miercuri a Consiliului Național Tripartit, Blocul Național Sindical a acuzat patronatele că au o „opacitate totală” în argumentare, iar Guvernul este complice cu mediul de afaceri și o duplicitate, în sensul în care este discutată creșterea ocupării, dar este susținut „importul de muncitori plătiți la minim”.

BNS mai acuză existența unei incoerențe în politicile publice și, din nou, o sacrificare a interesului cetățenilor pentru profit.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
2
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
factura la curent si bani
3
De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta...
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
4
„Nu am reușit să îi ținem aici, dar ei ne-au luat fetele”. Îngrijorare la vestea plecării...
Col Toma Marius Cezar
5
Schimbare în Jandarmeria București, a doua zi după amenda dată pentru Colectiv. Cine este...
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului
Digi Sport
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
atac ucrainean asupra unei conducte petroliere rusesti
Ucraina anunță că a atacat conducta de produse petroliere din...
trupe sua avion militar
Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupe din...
Russia's Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova attends a press conference
Averea secretă a Mariei Zaharova: Purtătoarea de cuvânt a...
People walk through the Arboretum park during sunny autumn weather in Zurich
Noiembrie începe cu temperaturi de vară. Meteorologii anunță cum va...
Ultimele știri
O dronă a dus la suspendarea traficului aerian pe Aeroportul din Berlin
Produse contrafăcute în valoare de 1,2 milioane de lei, descoperite de polițiștii de frontieră. Mii de haine și parfumuri confiscate
Povestea femeii de 93 de ani care nu-și arată vârsta și se simte ca la 39 de ani. Sfaturile ei pentru o viață lungă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
poftofel cu bani
Guvernul Bolojan nu a luat o decizie privind salariul minim. Ce scenarii sunt pe masa negocierilor
drapel german langa parlamentul tarii
Germania creşte salariul minim pe economie. Peste şase milioane de angajaţi vor beneficia de măsură
contor energie electrica
Peste 600.000 de români beneficiază de tichete de energie. Cum pot primi ajutorul pentru facturile din septembrie
guvern sedinta
Guvernul discută miercuri creșterea salariului minim pentru 2026. BNS: „Înghețarea ar adânci sărăcia și ar încălca legea europeană”
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan: Forțând un salariu minim prea mare, anumite activități riscă să devină necompetitive
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Prietena Ștefaniei Szabo face noi mărturisiri despre substanțele pe care medicul le lua. De ce nu crede că...
Fanatik.ro
Singurul călător care a scăpat de pe Titanic și a ajuns campion olimpic. Destinul uluitor al tenismenului...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
La 30 de ani, gimnasta îndrăgită de foarte mulți români a făcut cel mai neașteptat anunț: „Ei bine, a venit...
Adevărul
Rusia mobilizează 170.000 de soldați în estul Ucrainei, Kievul lovește rafinăriile rusești. Zelenski...
Playtech
Calcul complet. Cât trebuie să câștigi ca să iei un apartament cu două camere prin credit ipotecar
Digi FM
Imposibil de recunoscut. Heidi Klum e renumită pentru deghizările extravagante de Halloween. În 2025 a...
Digi Sport
Serena Williams, acuzată de "magie neagră" și numită "vrăjitoare". Cum arată acum, la 44 de ani
Pro FM
Ce avere are Billie Eilish. A strâns milioane de dolari din muzică, parfumuri și turnee mondiale
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Newsweek
Casa de Pensii anunță bonus de 1.400 lei la pensie în noiembrie. Cine ia banii după 13 noiembrie?
Digi FM
Johnny Depp donează bani pentru un centru muzical dintr-o localitate spaniolă devastată de inundaţii. „Am...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Tată mândru și fiică superbă. Michael Douglas, la patru ace, alături de Carys, care a moștenit grația mamei...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles