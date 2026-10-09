Live TV

Guvernul scoate din rezervele de stat alimente și articole de strictă necesitate pentru beneficiarii serviciilor sociale

Data publicării:
Female volunteer holding food donation box for charity
Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va preda produsele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în baza unui protocol care va stabili cantitățile și procedura de predare-preluare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: GettyImage
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum vor ajunge ajutoarele la beneficiari

Guvernul a aprobat vineri scoaterea din rezervele de stat și distribuirea gratuită a unor produse în valoare de 18,87 milioane de lei, fără TVA, către serviciile sociale pentru persoane cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, vârstnici și oameni fără adăpost. Ajutoarele cuprind alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru dormit și lenjerie, precum și produse de igienă personală.

Printre alimente se numără paste făinoase, mălai, zahăr, făină, orez, ulei rafinat de floarea-soarelui, gem și cașcaval. La capitolul îmbrăcăminte și încălțăminte sunt incluse chiloți și ciorapi bărbătești, indispensabili, treninguri, tricouri, pelerine de ploaie, bocanci bărbătești și cizme de cauciuc.

Produsele pentru dormit și lenjerie cuprind paturi, saltele, cearșafuri, perne, pături și fețe de pernă. Vor fi distribuite și batiste și truse de igienă personală pentru copii, femei și bărbați.

Cum vor ajunge ajutoarele la beneficiari

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va preda produsele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în baza unui protocol care va stabili cantitățile și procedura de predare-preluare.

Produsele vor ajunge apoi la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului din județe și din sectoarele Capitalei. Acestea le vor distribui serviciilor sociale beneficiare. Dacă unele centre primesc mai multe produse decât au nevoie, surplusul va putea fi repartizat altor servicii sociale publice, potrivit legii.

Transportul până la locurile de destinație va fi asigurat cu mijloacele Administrației Rezervelor de Stat. Cheltuielile de transport și livrare vor fi suportate din veniturile proprii ale activității de intervenții operative și de administrare a rezervelor.

Valoarea ajutoarelor aprobate este de 18.872.200 de lei, fără TVA. Pentru reîntregirea stocurilor din rezervele de stat, Guvernul a prevăzut fonduri de la bugetul de stat în limita a 22.725.142 de lei, sumă care include TVA.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dr. viorica radoi
1
Analiza din sânge care poate identifica tumorile
2026-10-08-4416
2
Luca Niculescu anunță că a găsit un punct comun după negocierile cu PSD, PNL și UDMR. Ce...
Rockwell B-1B Lancer 86-0129 takes off from RAF Fairford, UK, in support of Operation Epic Fury. Credit JTW Aviation Images / Alamy.
3
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție...
Ludovic Orban.
4
Ludovic Orban, despre desemnarea lui Luca Niculescu: „Este premierul nimănui, scos de...
Christa Pike
5
Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de...
Divorțul anului tocmai a fost pronunțat, iar el jubilează: "Am toate motivele să ciocnesc un pahar!"
Digi Sport
Divorțul anului tocmai a fost pronunțat, iar el jubilează: "Am toate motivele să ciocnesc un pahar!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sorin Grindeanu
Grindeanu anunță că PSD susține refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR și este pregătit să-și asume guvernarea
Claudiu Manda
Claudiu Manda critică PNL și USR: Pun condiții la guvernare fără să știe programul. Ce așteaptă PSD de la premierul desemnat
george simion sustine un discurs
Simion, în Politico: „Nimeni nu vrea o nouă Grecie”. Liderul AUR avertizează că nu se poate forma niciun Guvern stabil fără anticipate
oana gheorghiu in sedinta de guvern
Oana Gheorghiu: Votul PNL pentru Luca Niculescu nu vine pe simpatie, ci pe program și miniștri. Ce așteptări au liberalii
2026-10-05-3527
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru
Recomandările redacţiei
Navanethem „Navi” Pillay
Navanethem Pillay, după ce a câștigat Nobelul pentru Pace: „Dacă...
oana gheorghiu inquam octav ganea
Oana Gheorghiu îi răspunde lui Sorin Grindeanu, care vrea majoritate...
Marie-Agnes Strack-Zimmermann
Războiul care nu se vede: De ce propaganda și divizarea internă pot...
Violențe - Bruxelles
Violențe pe străzile din Bruxelles în timpul demonstrațiilor...
Ultimele știri
Putin pune condiții pentru armistițiul energetic propus de Donald Trump. Kievul se teme că Rusia vrea să obțină ridicarea sancțiunilor
Acordul dintre România și Republica Moldova privind controlul coordonat la PTF Albița-Leușeni a fost prelungit cu șase luni
Când se va circula pe Lotul 3 al A0 între Glina și Afumați. Cristian Pistol: Lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 98%
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 lucruri pe care cuplurile cu adevărat fericite le fac în mod regulat. Obiceiurile care mențin iubirea vie...
Cancan
Manelista Roxana, regină pe yachtul milionarului TINMAR care a dus-o acasă cu avion privat!
Fanatik.ro
Scene halucinante la un meci de juniori! Un fost jucător din Liga 1, gest oribil la adresa unui copil. Totul...
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
Stanciu și Burcă la U Cluj! Președintele ardelenilor rupe tăcerea: totul despre cele două transferuri
Adevărul
FMI anunță sfârșitul banilor ieftini. România trebuie să reducă deficitul cu o economie aproape blocată
Playtech
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul...
Digi FM
Probleme pentru Adriana Iliescu, femeia care a devenit mamă la 66 de ani. Se judecă de peste 20 de ani cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Cameramanul nu a putut rezista”. A filmat-o la marginea terenului, iar imaginile au făcut înconjurul planetei
Pro FM
Patru ani de iubire, apoi despărțirea. Solistul unei trupe cu milioane de fani este din nou singur, după ce...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Tommy Lee Jones, prima apariție pe covorul roșu la mai bine de nouă luni de la moartea fiicei sale. Ethan...
Adevarul
Un zimbru de aproape o tonă a fost găsit fără cap la Măgura Ilvei. Ce suspiciuni au autoritățile în legătură...
Newsweek
Un pensionar va primi o creștere de 1.400 lei a pensiei. Instanța a decis că a muncit în condiții speciale
Digi FM
Prăjitură cu mere și scorțișoară. Rețeta simplă, pufoasă și aromată, perfectă pentru zilele reci
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mormântul lui Tutankhamon ar putea ascunde un secret vechi de peste 3.300 de ani. Descoperirea care ar putea...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Joe Manganiello rupe tăcerea despre anii cu Sofia Vergara: "Eram din ce în ce mai bolnav". Ce acuzații îi...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”