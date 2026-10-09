Guvernul scoate din rezervele de stat alimente și articole de strictă necesitate pentru beneficiarii serviciilor sociale

Guvernul a aprobat vineri scoaterea din rezervele de stat și distribuirea gratuită a unor produse în valoare de 18,87 milioane de lei, fără TVA, către serviciile sociale pentru persoane cu dizabilități, copii aflați în sistemul de protecție, vârstnici și oameni fără adăpost. Ajutoarele cuprind alimente, îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru dormit și lenjerie, precum și produse de igienă personală.

Printre alimente se numără paste făinoase, mălai, zahăr, făină, orez, ulei rafinat de floarea-soarelui, gem și cașcaval. La capitolul îmbrăcăminte și încălțăminte sunt incluse chiloți și ciorapi bărbătești, indispensabili, treninguri, tricouri, pelerine de ploaie, bocanci bărbătești și cizme de cauciuc.

Produsele pentru dormit și lenjerie cuprind paturi, saltele, cearșafuri, perne, pături și fețe de pernă. Vor fi distribuite și batiste și truse de igienă personală pentru copii, femei și bărbați.

Cum vor ajunge ajutoarele la beneficiari

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va preda produsele Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în baza unui protocol care va stabili cantitățile și procedura de predare-preluare.

Produsele vor ajunge apoi la direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului din județe și din sectoarele Capitalei. Acestea le vor distribui serviciilor sociale beneficiare. Dacă unele centre primesc mai multe produse decât au nevoie, surplusul va putea fi repartizat altor servicii sociale publice, potrivit legii.

Transportul până la locurile de destinație va fi asigurat cu mijloacele Administrației Rezervelor de Stat. Cheltuielile de transport și livrare vor fi suportate din veniturile proprii ale activității de intervenții operative și de administrare a rezervelor.

Valoarea ajutoarelor aprobate este de 18.872.200 de lei, fără TVA. Pentru reîntregirea stocurilor din rezervele de stat, Guvernul a prevăzut fonduri de la bugetul de stat în limita a 22.725.142 de lei, sumă care include TVA.

Editor : A.D.