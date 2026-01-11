Este în continuare haos după majorarea taxelor și impozitelor. În unele orașe, ghișeele au fost deja deschise, în timp ce în altele încă se fac calcule. Oamenii sunt bulversați de noile impozite, unele au crescut chiar și de zece ori, în cazul mașinilor hibrid. În Constanța și Galați, de pildă, taxa de gunoi a ajuns să coste cât impozitul pe casă. „Nu e normal!”, spun revoltați localnicii.

În Iași, joi a fost prima zi de încasare a taxelor și impozitelor. Mulți români au vrut să scape de grija taxelor și s-au așezat la cozi încă de dimineață.

„Dacă Guvernul ne obligă, nu avem încontro. Știți cum e... După Sărbători, oamenii nu mai au bani și se împrumută, ca să plătească impozitele”, spune un bărbat. Întrebat cum i se par majorările, acesta răspunde: „No comment”.

„Puțin inacceptabil! Statul nu vine să te întrebe dacă ai ce mânca. Ai o proprietate, trebuie să o plătești!”, spune ironic o femeie.

„Foarte mari sunt majorările. Am venit că am și nevoie, nu numai că e reducerea de 10%. Am nevoie de un act și trebuie să plătesc și impozitul”, spune altcineva.

În unele orașe, taxa de gunoi a ajuns să fie cât impozitul pe casă. Un constănțean, de exemplu, plătește pe an 336 de lei. La o familie cu doi copii, doar ridicarea gunoiului costă 1.350 de lei pe an. Aceleași tarife sunt și în Galați.

„Mult, foarte mult! Nu e normal! Totul se scumpește, iar salariile rămân aceleași”, spune un bărbat.

„Mi se pare enorm, ce să mai zic?! Asta este...”, declară o femeie.

„O prostie! Domnul primar nu a știut să ne justifice, în ultima ședință din an, făcută noaptea ca hoții”, a declarat un alt localnic din Constanța.

Pe lângă taxele majorate, acest bărbat a fost pus să plătească impozit și pentru soția moartă de 22 de ani.

„Nu vedeți că au zis că nu am făcut succesiunea? Din 2004, soția mea e moartă și plătesc. Dacă făceam până în 6 luni după ce a murit soția, făceam gratuit succesiunea. Acum e cu plată. Nu am bani, de unde să am?! Din pensia pe care o am, ce să fac?!”, întreabă retoric bărbatul.

S-a reintrodus în Constanța și taxa de 200 de lei pentru șoferi, aceeași care anul trecut a fost declarată ilegală de magistrații Curții de Apel.

„Nu are nicio justificare. Dumnealui (n. red. primarul) nu spune ce face cu ăia 200 de lei”, spune un bărbat.

Iar în Craiova s-a introdus pentru prima dată impozitul pe parcare.

„Pentru un loc de parcare rezidențial, craiovenii plătesc în funcție de zonă o taxă cuprinsă între 170 de lei și 250 de lei, iar persoanele juridice o taxă cuprinsă între 300 și 500 de lei”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

„Dacă te uiți la numărul de locuri de parcare și la numărul de locatari, pare în esență că nu e bine, dar nu știu ce să spun. Așteptam, ne-am înscris”, spune un localnic.

Unele primării încă recalculează cât au de achitat oamenii. În Brașov, Craiova, Cluj și Galați, ghișeele se vor deschide pe 12 ianuarie. În alte orașe, precum Târgu Jiu sau Timișoara, locuitorii pot plăti taxele la ghișeu abia din 19 ianurie.

