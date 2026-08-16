HARTA Cod galben de caniculă în vestul și centrul țării. Meteorologii anunță furtuni, vijelii și răcire accentuată de luni seară

Meteorologii au emis un cod galben de caniculă pentru mai multe regiuni ale țării, valabil luni, când temperaturile vor ajunge până la 37 de grade. În același timp, este în vigoare o informare meteorologică pentru intensificări ale vântului, averse torențiale, vijelii și o răcire accentuată, valabilă de luni seara până marți seara.

Luni, 17 august, între orele 10:00 și 21:00, codul galben este valabil în Banat, Crișana, Maramureș, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei, arată ANM.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar pe arii restrânse indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Vreme rea de luni seara

Informarea meteorologică este valabilă din 17 august, ora 21:00, până în 18 august, ora 21:00. Sunt anunțate intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, vijelii și grindină.

În noaptea de luni spre marți, vântul va avea rafale de 40-50 km/h și local de peste 50-60 km/h în regiunile vestice. Marți, intensificările vântului se vor manifesta în cea mai mare parte a țării.

Aversele vor aduce 15-20 de litri de apă pe metru pătrat și, pe arii restrânse, peste 20-25 de litri pe metru pătrat. Vor fi posibile vijelii și grindină de mici dimensiuni.

Temperaturile scad cu până la 10 grade

Marți, vremea se va răci accentuat în nord, centru, vest și sud-vest. Temperaturile maxime vor scădea cu mai mult de 8-10 grade și vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cele mai scăzute valori urmând să fie în nordul Moldovei.

Editor : Ana Petrescu