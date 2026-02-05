Live TV

HARTĂ Crește mortalitatea infantilă în România: cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Ce județe înregistrează cele mai multe decese

bebelusi la maternitate
Foto cu caracter ilustrativ: GettyImages
Ce județe înregistrează cele mai multe decese Cauzele mortalității infantile

Rata mortalității infantile în România a crescut în 2024 la 6,6 decese la mia de copii născuți vii, cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Diferențele între județe sunt mari: județul Mureș a înregistrat 13 decese la mia de nou-născuți, aproape de patru ori mai mult decât București (3,3 la mie), iar Ialomița și Suceava depășesc 10 decese la mia de copii. Organizația Salvați Copiii România arată că viața nou-născuților prematur sau cu patologii complexe depinde de dotarea maternităților, de accesul rapid la servicii medicale și de aparatura disponibilă în secțiile de neonatologie.

Ce județe înregistrează cele mai multe decese

La nivel național, județul Mureș a avut, în 2024, o rată a mortalității la copiii cu vârsta sub un an de 13 la mie, de aproape patru ori mai mare decât rata mortalității infantile înregistrate în București. Situația este îngrijorătoare și în județele Ialomița și Suceava, unde rata mortalității infantile depășește 10 la mia de copii născuți vii.

Harta națională a mortalității infantile relevă că viața nou-născuților prematur sau cu patologii medicale complexe depinde de gradul de dotare a maternității cu aparatură medicală performantă, de distanța până la maternitate și de accesul gravidelor și mamelor la servicii medicale.

Screenshot 2026-02-05 171607
Crește mortalitatea infantilă în România: cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani. Foto: Salvati Copiii

România continuă astfel să înregistreze una dintre cele mai mari rate ale mortalității infantile din Uniunea Europeană, cu 6,6 decese la 1.000 de nașteri vii, comparativ cu media UE de 3,3 decese la 1.000 de nașteri vii.

Cauzele mortalității infantile

Dintre cele 952 de decese înregistrate în 2024, 220 au fost cauzate de boli ale aparatului respirator, 208 de anomalii cromozomiale și malformații congenitale și alte 33 de boli infecțioase și parazitare.

„Aceste cauze ar putea fi, în multe cazuri, prevenite, dacă accesul la servicii medicale pentru gravidă și nou-născut ar fi prompt”, arată raportul INS.

Județele cu cea mai mică și cea mai mare rată a mortalității infantile

Cele mai mici rate:

  • Municipiul București - 3,30 la mie
  • Olt - 3,40
  • Ilfov - 4,00
  • Tulcea - 4,20
  • Teleorman - 4,60

Cele mai mari rate:

  • Mureș - 13,00
  • Ialomița - 12,70
  • Suceava - 10,70
  • Satu Mare - 9,90
  • Botoșani - 9,80

Organizația Salvați Copiii România marchează cel de-al 16-lea an al programului de combatere a mortalității infantile, sub îndemnul „Câștigă timp pentru nou-născuții prematur”, prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit.

„Programul de combatere a mortalității infantile demarat de Salvați Copiii România acum 16 ani a devenit un mecanism esențial de sprijin pentru maternități, secții de terapie intensivă neonatală și secții de pediatrie din întreaga țară. În urma priorităților definite de medici, echipa Salvați Copiii mobilizează resurse, pentru a identifica cele mai rapide modalități de a dota unitățile medicale care au nevoie urgentă, vitală de aparatură medicală”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Organizația Salvați Copiii.

În 2026, 35 de unități medicale au solicitat sprijin urgent pentru dotarea cu aparatură performantă, precum mese de resuscitare și reanimare, incubatoare, pulsoximetre, lămpi fototerapie și ventilatoare de suport respirator, investiția totală estimată depășind 3.000.000 de euro.

Între 2010 și prezent, Salvați Copiii a dotat 135 de unități medicale din toate județele țării, investind peste 18 milioane de euro și punând la dispoziția medicilor peste 2.100 de echipamente, pentru tratamentul a peste 400.000 de copii.

În 2025, organizația a finalizat lucrările ample de reabilitare pentru trei secții vitale ale Maternității Polizu: Secția de Terapie Intensivă, Blocul Operator și Secția Obstetrică-Ginecologie IV, investiția totală ridicându-se la 3.600.000 de euro. În cadrul acesteia, a fost achiziționat și un generator electric capabil să susțină întreaga activitate a spitalului, precum și aparatură medicală de ultimă generație.

