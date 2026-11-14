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Video&Foto Iarna se instalează în România: ninge la Brașov și în stațiunile montane. Drumarii intervin pe mai multe șosele

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ninsoare brasov primii fulgi
sursa foto: Facebook/ Visit Brasov Romania﻿
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Vremea se schimbă în mai multe regiuni din țără, unde temperaturile scăzute au adus ninsori la altitudini mari și precipitații sub formă de ninsoare ușoară inclusiv în Brașov. În stațiunile montane și pe mai multe drumuri din centrul țării se intervine cu utilaje pentru menținerea circulației în condiții de siguranță, potrivit News.ro.

Ninsorile au afectat mai multe drumuri din centrul țării, unde se circulă în condiții de iarnă. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov, sunt vizate DN1 și DN73, în zona Predeal, DN73, la Fundata, DN7C – Transfăgărășan, DN10, la Teliu, și DN11, în pasul Oituz.

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Drumarii intervin cu peste 50 de utilaje de deszăpezire în toate zonele afectate de ninsori, dar şi preventiv, pe sectoarele pe care se înregistrează temperaturi scăzute.

„La această oră nu sunt blocaje sau probleme în trafic. Nu plecaţi la drum dacă nu aveţi maşina pregătită pentru iarnă!”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

Ninsoarea a ajuns și în municipiul Brașov, precum și în stațiunea Poiana Brașov, potrivit imaginilor publicate pe rețelele de socializare.

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Și în zona Rânca, din județul Gorj, se înregistrează precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

„Ninsoare măruntă în zona Rânca! Pe DN 67C, între Novaci şi Rânca, colegii noştri efectuează revizii ale sectorului de drum şi intervin, acolo unde este necesar, cu două utilaje dotate cu lamă şi răspânditor de material antiderapant. În zona montană se înregistrează precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar partea carosabilă este curată şi umedă”, au transmis reprezentanţii DRDP Craiova.

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Reprezentanții instituției le reamintesc șoferilor că anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Aceștia recomandă adaptarea vitezei la condițiile de drum și circulația cu prudență, întrucât vremea poate favoriza depunerea zăpezii pe carosabil.

Editor : A.P.

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