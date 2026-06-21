Iași: Accident între o ambulanță care transporta un copil și un autoturism. Șoferul mașinii a fost rănit

O ambulanță care transporta un copil către spital și un autoturism s-au ciocnit, duminică dimineață, la ieșirea din Hârlău spre Iași. Șoferul mașinii a fost rănit, iar minorul și însoțitorul său au fost preluați de o altă ambulanță pentru a-și continua drumul către unitatea medicală.

Accidentul s-a produs la ieşirea din oraşul Hârlău spre Iaşi, fiind implicate o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi un autoturism, scrie News.ro.



Acolo s-au deplasat un echipaj din cadrul Punctului de Lucru Hârlău, cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă (ASAS) şi 4 militari, precum şi două ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi.



„În accident au fost implicate 7 persoane. Pacientul minor transportat de ambulanţa SAJ Botoşani şi însoţitorul acestuia au fost preluaţi de un alt echipaj SAJ pentru continuarea transportului către unitatea medicală. Conducătorul autoturismului implicat în accident, un bărbat în vârstă de 58 de ani, conştient, prezentând contuzie toraco-abdominală şi escoriaţii la membrul superior stâng, a fost preluat de un echipaj SAJ şi transportat la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale de specialitate”, a informat ISU Iaşi.



Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Editor : Ana Petrescu