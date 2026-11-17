Comasarea județelor provoacă tot mai multe dezbateri. La doi pași de București, doi edili au opinii diametral opuse. În timp ce primarul din Corbeanca vrea ca Ilfovul să fie unit cu Bucureștiul, cel din Otopeni refuză acest lucru.

Opt orașe, 32 de comune și o jumătate de milion de locuitori are județul Ilfov. Este un amalgam de bogați și săraci, case scumpe și case modeste, lux, normalitate... dar și multe lipsuri. Acum, fiecare primărie își gestionează bugetul propriu, dar Consiliul Județean... le este șeful cel mare. El asigură serviciile publice județene, el împarte periodic bani către primării și tot el ține legătura cu Guvernul.

Primarul comunei Corbeanca spune că Ilfovului i-ar merge mai bine dacă s-ar uni cu Bucureștiul.

„În loc de un Consiliu General al Municipiului București să avem un Consiliu Metropolitan care să fie pentru toată zona de București - Ilfov și să ia deciziile. Ideea este de a muta toate aceste decizii care au un rol și o influență asupra întregului viitor al zonei București - Ilfov într-un singur loc: la București, la un consiliu metropolitan, care ar înlocui, practic, consiliile locale și Consiliul Județean”, spune Ștefan Apăteanu, primarul din Corbeanca.

Rețeta dorită de primarul comunei Corbeanca nu prea este agreată de primarii județului. Echipa Digi24 a discutat telefonic cu șapte primari și niciunul nu vrea ca Ilfovul să depindă administrativ de București. Din cauza numărului populației cu domiciliul în Ilfov, și-ar putea alege prea puțini consilieri. Implicit, Ilfovul ar deveni ruda săracă a Bucureștiului, frecvent omisă de mari investiții. Cel mai vehement este edilul din Otopeni.

„Sunt declarații nefericite, neelegant, ca să nu spun altfel. Nu știu ce-a avut în cap și ce-a vrut să spună. Eu consider că trebuie să respectăm acest județ. Este o entitate administrativ teritorială foarte veche, istorică. Gândiți-vă că eu aș fi ales aici pe un vot public și aș fi primar, dar în schimb deciziile vor fi la nivel central, adică totul va fi etatizat. Ce decizie, ce forță mai are un primar, chiar dacă e ales prin vot public?”, spune Silviu Gheorghe, primarul din Otopeni.

Unirea cu Bucureștiul este analizată diferit și de cetățeni. Cei care beneficiază de utilități publice refuză idea. Posesorii de fose septice, care-și visează locuințele racordate măcar la apă și canalizare ar încerca bucuroși unirea, în speranța că mai rău n-are cum să le fie.

- „De ce să n-o facă? Foarte bine!”.

Reporter: V-ar ajuta?

- „Da, normal. Să facă canalizare, apă...”.

- „Că d-aia, uite, ne ducem, să luăm apă”.

Reporter: Unde locuiți?

- „Uitați, aici, la blocul din spate”.

Reporter: La bloc și n-aveți apă?

- „Este apă calcaroasă, dar nu poți să fierbi o fasole”.

Reporter: Și n-aveți nici canalizare.

- „Nu. Nu e canalizare. E cu fosă”.

Despre potențiala unire a Bucureștiului cu Ilfovul într-o singură entitate administrativă s-a discutat, politic, în repetate rânduri. Ultima ora în vară.

Președintele Consiliului Județean, Hubert Thuma, a declinat propunerea, cu un argument pe care l-a anunțat public.

„Cu infinit mai puţine resurse decât Capitala, reuşim anual să alocăm peste două treimi din banii pe care îi avem către dezvoltare. Adică spre investiţii în infrastructură!”, a spus Thuma.

Editor : A.C.