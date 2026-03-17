Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri Ilan Laufer și gemenii săi în vârstă de 5 ani au fost implicați, marți dimineață, într-un accident rutier pe strada Mircea Vulcănescu din București, fiind loviți de o mașină în timp ce se aflau pe trotinetă. Acesta a declarat, pentru Digi24, că și-a spart capul, însă copiii sunt bine. Laufer a adăugat că același lucru s-ar fi întâmplat și dacă era singur, atunci când a fost atenționat că este ilegal să transporți mai multe persoane pe un astfel de vehicul electric.

Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei a transmis că în jurul orei 08:50 a fost sesizată prin 112 producerea unui accident rutier pe strada Mircea Vulcănescu nr. 2.

„Polițiștii rutieri ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un accident, în care au fost implicate un autovehicul și o trotinetă electrică. Din primele date, conducătorul trotinetei electrice, un bărbat în vârstă de 42 de ani, ar fi transportat doi minori pe trotinetă”, precizează Poliția Rutieră.

Potrivit sursei citate, „având în vedere că au rezultat exclusiv pagube materiale, persoanele implicate au fost îndrumate la Biroul Accidente Ușoare pentru soluționare. Au fost testați ambii conducători cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind «zero»”.

Despre accident, Laufer a povestit: că ducea copiii la grădiniță.

„Am coborât să traversez o trecere de pietoni. O doamnă s-a uitat în celălalt sens să vadă dacă vine vreo mașină, nu a fost atentă la trecere. A văzut că vine o mașină și a accelerat și în clipa aia a intrat în noi”, a precizat el, pentru Digi24.

Chestionat dacă era cu ambii copii pe trotinetă, fostul ministru a răspuns: „Da. Dar eram la viteză de traversat trecerea de pietoni. Oprisem înainte și pur și simplu am pornit de pe loc să traversez”.

Când a fost întrebat dacă știa că nu e permis să circule mai multe persoane pe trotinetă, Laufer a afirmat: „Am înțeles. Să știți că tot același lucru se întâmpla și dacă eram și singur. Copiii sunt bine. Eu mi-am spart capul, dar în rest sunt bine. N-am mers la spital.”.

Fostul ministru a mai fost implicat într-un accident rutier în august 2023, pe Bulevardul Carol I din Câmpina, când mașina sa s-a izbit de un copac și apoi de un alt autoturism. În autoturism se aflau Laufer, soția și cei doi copii, cel mai grav rănit fiind fiul său, Nathaniel.

Atunci, Laufer a scris pe Facebook: „Azi am primit o veste extraordinară de la doctori, Nathaniel se afla în afara oricărui pericol. Mititelul a fost cel mai rău accidentat dintre noi toți, a suferit fracturi la nivelul feței și lovituri grave la cap. Noi am «scăpat» cu sternul și câteva coaste fisurate și contuzionate, lovituri la mâini și la picioare, dar suntem cât se poate de ok, după un asemenea accident.”

Titi Aur: „Să pleci cu doi copii pe trotinetă este ilegal și riscant, chiar și pentru persoane educate”

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a declarat la Digi24 că accidentul în care fostul ministru Ilan Laufer și cei doi copii ai săi au fost loviți pe trotinetă ar fi putut fi mult mai grav și a subliniat că transportul mai multor persoane pe un vehicul electric este interzis prin lege.

„Da, din fericire, nu a fost un accident grav, dar din nefericire, a fost un accident, ceea ce înseamnă că putea să fie și mai grav, mai ales atunci când ai copiii implicați. Dar faptul că un fost ministru, un fost demnitar al statului român își asumă astfel de riscuri nu arată altceva decât în continuare, gradul de puțină conștientizare a pericolului sau de inconștientizare a pericolului la nivelul societății din România. Pentru că dacă vorbim de niște dacă am fi, vorbim de niște persoane, să spunem cu cultură, cu o educație mai slabă, din mediu mai îndepărtat de centrele urbane, atunci ai putea spune – domnule, n-a știut, nu i-a spus nimeni. Dar când persoane la nivelul acesta fac astfel de greșeli asumate, să pleci cu doi copii pe trotinetă este asumat că există și riscul, în afară de partea legală, că este ilegal, dar îți asumi acest risc”, a afirmat Titi Aur,într-o intervenție marți la Digi24.

Expertul a mai explicat că societatea din România suferă de o lipsă de educație rutieră și că trotinetele electrice, deși utile, sunt periculoase mai ales când se transportă copii mici.

„Trotinetele la noi merg cu mult peste 25 km/h, viteza legală, atât ar avea voie, dar merg mai tare pe trotineta electrică. Vedem două, uite-acum, trei persoane, culmea cu copiii pe trotinetă. Deci este împotriva regulamentului, deci ar trebui, din acest punct de vedere, pe de o parte educație, pe de altă parte coerciție, adică sancționat drastic cel care își asumă astfel de riscuri”, a adăugat el.

Titi Aur a încheiat: „Persoane importante, persoane cu o cultură generală destul de vastă și oameni care înțeleg în general mersul în viață, își asumă astfel de riscuri pentru că nu conștientizează. Aici ar trebui să se facă, la nivel național, tot felul de politici prin care cei care circulă să circule mai în siguranță”.

