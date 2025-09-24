Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate excepțiile și redus ajutorul de șomaj

Premierul Ilie Bolojan a spus într-o conferință de presă că nu e momentul pentru creșterea vârstei standard de pensionare în România, ci e nevoie de eliminarea excepțiilor din toate domeniile, în condițiile în care doar jumătate din românii cu vârste între 55 și 64 de ani lucrează. El a mai spus că trebuie redusă perioada în care oamenii primesc ajutor de șomaj, pentru a-i îndemna să se angajeze.

„E nevoie să avem mai mulți oameni în economia reală. Una dintre probleme e că veniturile colectate la bugetul de stat nu sunt colectate decât de la oamenii care lucrează în România. Cu cât avem mai mulți oameni care lucrează și vor câștiga mai bine, cu atâta, fără să creștem impozite, vom avea o bază de impozitare mai mare și putem asigura servicii de sănătate și educație mai bune.

Suntem pe penulitmul loc în Europa la numărul de cetățeni din populația activă implicați în economie. Între 55 și 64 de ani, doar 53% din români lucrează. Ceilalți au ieșit la pensie, prin diferite excepții, sau nu lucrează, unii sunt plecați din țară, dar nu sunt implicați direct în economie. Trebuie să luăm un pachet de măsuri ca să avem mai mulți oameni în economie”, a spus Bolojan.

„Trebuie să reducem excepțiile legate de vârsta de pensionare anticipată și să creștem vârsta de pensionare pentru aceste categorii, cât mai aproape de vârsta standard. Nu vârsta standard trebuie astăzi crescută în România, pentru că avem foarte multe excepții. E o măsură de echitate socială și de stabilitate economică”, a spus Bolojan.

„Trebuie să reducem durata ajutorului de șomaj. Nu e normal să avem o durată a ajutorului de șomaj de un an de zile. În marile orașe și în zonele metropolitane nu ai ce lucra și în fiecare mare oraș se organizează târguri de angajare, dar numărul de locuri de muncă e mai mare decât cei care intenționează să se angajeze. Nu există nicio justificare să menținem o durată a șomajului de un an de zile. Unul din proiectele pe care îl vom pune în practică va fi reducerea duratei șomajului”, a continuat el.

El a precizat, răspunzând la o întrebare, că durata ajutorului de șomaj ar trebui redusă de la un an la șase luni.

„Banii care se economisesc trebuie folosiți pentru ca oamenii care se reangajează să fie susținuți, cu suplimentarea cheltuielilor de navetă un an de zile sau alte cheltuieli. Avem un deficit de forță de muncă pe care nu îl putem contesta în România, într-o bună parte din sectoarele economice”, a subliniat el.

De asemenea, a spus premierul, e nevoie de mai multe controale pentru combaterea muncii la negru.

„La asta m-am referit și nu la speculațiile care au fost făcute. Nu la vârsta de pensionare standard m-am referit, dar avem nenumărate excepții. Nu mai putem să pensionăm oamenii la 48, 50 de ani, în niciun domeniu, pentru că nu e sănătos și nu mai este suportabil și nu e drept pentru cei care lucrează până la 65 de ani”, a explicat Bolojan.

