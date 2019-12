Un comerciant a fost filmat la Târgul de Crăciun din Baia Mare în timp ce învârtea aluatul pentru plăcinte cu o bormaşină, într-o găleată, pe jos.

Şeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Maramureş, Dacian Manoliu, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, că a fost sesizat despre incident.

O situaţie similară a fost şi anul trecut, când a fost dată o amendă.

„Ne-am autosezizat, dar am şi fost sesizaţi despre situaţia de la Târgul de Crăciun Baia Mare, ar fi fost vorba despre un comerciant care învârtea aluatul pentru plăcinte cu o bormaşină, într-o găleată aflată pe podea. Urmează să facem un control în zonă şi să luăm măsuri. Ne vom ocupa de acest caz. Am mai avut anul trecut un caz similar şi am aplicat o amendă”, a spus Manoliu.

Anul trecut, la Festivalul de Castane, un comerciant a fost surprins că prepara plăcinte într-un mod similar şi a fost amendat de Protecţia Consumatorilor Maramureş cu 30.000 de lei.

Târgul de Crăciun Baia Mare se desfăşoară în Piaţa Libertăţii în perioada 30 noiembrie 2019 - 12 ianuarie 2020.

