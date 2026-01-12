Live TV

Foto „O bombă cu ceas”. Avertismentul Europol pentru șoferii care merg la Brigada Rutieră București: „Să poarte căști de protecție pe cap”

Foto: Sindicatul Europol Facebook

Sindicatul Europol atrage atenția asupra unor condiții periculoase din sediul Brigăzii Rutiere București, unde șoferii care se prezintă pentru examenul de redobândire a permisului sau pentru diminuarea perioadei de suspendare sunt rugați să poarte căști de protecție pe durata așteptării.

Potrivit unei postări publicate luni pe pagina de Facebook a sindicatului, sunt acceptate căști de protecție din construcții, căști moto sau orice alt tip de cască care poate oferi protecție în interiorul clădirii.

Reprezentanții Europol precizează că imaginea distribuită nu provine dintr-un șantier, ci dintr-o clădire funcțională a Brigăzii Rutiere.

Sindicatul susține că situația a apărut după ce Poliția Capitalei nu ar mai fi plătit chiria pentru un spațiu utilizat de polițiștii rutieri pentru depozitarea motocicletelor de serviciu, a fișetelor și pentru vestiar. În urma evacuării, întreaga recuzită ar fi fost mutată pe holurile și pe treptele clădirii.

„În acest moment vorbim despre o adevărată bombă cu ceas”, avertizează Europol, care arată că zeci de fișete sprijinite cu bolovani, cărămizi și bucăți de lemn pot cădea oricând peste polițiști sau cetățeni.

Sindicatul mai semnalează că, în cazul izbucnirii unui incendiu, căile de acces și holurile sunt obstrucționate, reprezentând un risc major pentru siguranța persoanelor. Reprezentanții Europol consideră că, dacă astfel de situații ar fi constatate într-o firmă privată, sancțiunile aplicate de inspectorii ISU ar fi de ordinul zecilor de mii de lei.

