Mai multe primării din România au publicat proiectele privind impozitele locale pentru 2027. Proprietarii de locuințe și autoturisme pot estima cât vor avea de achitat pe baza cotelor propuse, urmând ca sumele individuale să fie disponibile pe Ghișeul.ro sau la direcțiile de taxe, după actualizarea evidențelor fiscale.

Cuantumul diferă în funcție de caracteristicile bunurilor deținute, nivelurile aprobate de autorități și eventualele facilități aplicabile.

Unde sunt publicate impozitele locale pentru 2027

Înainte de începerea noului an fiscal, proprietarii pot consulta site-ul primăriei pentru a afla nivelurile de impozitare aplicabile în localitatea respectivă. Acestea sunt prevăzute în hotărârile consiliilor locale și în anexele aferente, disponibile, de regulă, în secțiunile dedicate taxelor, transparenței decizionale sau actelor administrative.

În noiembrie 2026, atât Primăria Capitalei, cât și cea a municipiului Cluj-Napoca au publicat spre consultare proiectele privind taxele aplicabile în 2027, ambele propunând menținerea nivelurilor din 2026.

La Timișoara, municipalitatea propune păstrarea impozitelor pentru locuințe și autoturisme la nivelul din 2026, fără indexarea acestora cu rata inflației. Totodată, proiectul de hotărâre nr. 667/2026 prevede eliminarea cotei suplimentare aplicate clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice.

În Iași, administrația locală propune majorarea cu 7,3% a unor valori impozabile utilizate pentru calcularea obligațiilor aferente clădirilor, precum și actualizarea mai multor taxe pentru anul următor.

La Deva, documentul lansat în dezbatere publică pe 10 noiembrie prevede menținerea nivelurilor actuale, fără majorări pentru contribuabilii persoane fizice și juridice. Valorile din proiecte nu trebuie confundate cu cele aprobate prin hotărârile definitive.

Impozitele din București pentru 2027. Exemple de calcul pentru locuințe și autoturisme

Potrivit proiectului de hotărâre publicat de Primăria Capitalei, nivelurile de impozitare pentru locuințe și autoturisme ar urma să fie menținute în 2027. Pe baza valorilor propuse, pot fi realizate calcule orientative pentru diferite categorii de bunuri. Iată câteva exemple ipotetice:

Impozitul pe locuință în 2027

Pentru clădirile rezidențiale construite din beton armat sau cărămidă, prevăzute cu instalații de apă, canalizare, electricitate și încălzire, valoarea impozabilă propusă este de 2.677 de lei pe metru pătrat. La aceasta se aplică o cotă de 0,1%, după ajustarea în funcție de amplasarea imobilului.

Conform Codului fiscal, valoarea impozabilă se ajustează în funcție de rangul localității și de zona în care se află imobilul. În București, coeficienții de corecție variază între 2,3 și 2,6, în funcție de amplasarea proprietății: 2,6 pentru zona A, 2,5 pentru B, 2,4 pentru C și 2,3 pentru D.

Tabelul poate fi consultat și pe site-ul oficial al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1.

De exemplu, pentru un apartament cu o suprafață construită desfășurată de 60 de metri pătrați, situat în zona A, impozitul anual ar fi de aproximativ 418 lei (60 × 2.677 × 2,6 × 0,1%). În zona D, pentru o proprietate cu aceleași caracteristici, suma ar ajunge la circa 369 de lei, pe baza aceluiași calcul.

Atunci când dimensiunile exterioare ale construcției nu pot fi măsurate efectiv, suprafața utilă se înmulțește cu un coeficient de transformare de 1,4. Astfel, pentru un apartament de 60 de metri pătrați utili, suprafața luată în calcul ar fi de 84 de metri pătrați (60 × 1,4).

Prin aplicarea valorii impozabile, a coeficientului aferent amplasării și a cotei de 0,1%, proprietarul ar datora aproximativ 585 de lei pe an în zona A (84 × 2.677 × 2,6 × 0,1%), respectiv 517 lei în zona D (84 × 2.677 × 2,3 × 0,1%).

Exemplele sunt ipotetice și nu includ eventualele reduceri sau scutiri fiscale, nici impozitul aferent terenului.

Impozitul pe mașină în 2027

În cazul autoturismelor, cuantumul anual se determină în funcție de capacitatea cilindrică a motorului și norma de poluare. Calculul presupune înmulțirea numărului de grupe de 200 cm³, inclusiv fracțiunile acestora, cu tariful corespunzător categoriei în care este încadrat vehiculul.

Pentru o mașină Euro 6, cu motor de 1.600 cm³, tariful propus este de 16,50 lei pentru fiecare 200 cm³. Astfel, proprietarul ar avea de achitat 132 de lei pe an (1.600 ÷ 200 × 16,50).

În cazul unui autoturism cu motor de 2.000 cm³ și aceeași normă de poluare, suma ar ajunge la 251 de lei, tariful aplicabil fiind de 25,10 lei pentru fiecare 200 cm³.

Vehiculele hibride și electrice sunt supuse unor reguli distincte. Pentru cele hibride cu emisii de dioxid de carbon de cel mult 50 g/km, municipalitatea propune acordarea unei reduceri de 30%.

Toate aceste calcule au la bază valorile din proiectul de hotărâre pentru 2027 și presupun menținerea actualei formule de impozitare.

Cum verifici online impozitele pentru locuință și mașină

Una dintre modalitățile de consultare a sumelor datorate este platforma națională Ghișeul.ro. După autentificarea în contul personal, contribuabilul poate accesa secțiunea „Obligații de plată”, unde sunt afișate debitele comunicate de instituțiile publice înrolate în sistem. Serviciul permite atât verificarea situației fiscale, cât și achitarea integrală sau parțială a impozitelor.

Persoanele care dețin proprietăți în mai multe localități pot utiliza același cont pentru consultarea obligațiilor către administrațiile respective. Dacă una dintre instituții nu apare în platformă, este necesară contactarea acesteia pentru verificarea înregistrării datelor.

Când pot apărea impozitele pentru 2027

Afișarea noilor valori depinde de momentul în care fiecare direcție de taxe locale finalizează calculul și transmite informațiile către platforma electronică. Dacă la începutul lunii ianuarie obligațiile pentru 2027 nu sunt încă disponibile, acest lucru nu înseamnă că proprietarul este scutit de plată.

În 2026, de exemplu, plata pe Ghișeul.ro a fost suspendată temporar pentru primăriile care nu actualizaseră noile impozite. Situația trebuie verificată ulterior sau direct la instituția care administrează evidența fiscală.

Cum afli suma datorată dacă nu ai cont

Contribuabilii care nu utilizează platforma națională pot verifica impozitele prin portalurile electronice puse la dispoziție de administrațiile locale, acolo unde asemenea servicii sunt disponibile.

O alternativă este solicitarea informațiilor direct la direcția de taxe și impozite, prin prezentarea la ghișeu sau utilizarea canalelor de comunicare oficiale ale instituției.

Proprietarii pot solicita și decizia de impunere, documentul fiscal prin care sunt stabilite obligațiile individuale, pentru a verifica modul în care a fost determinată suma datorată.

În cazul locuințelor, instituția competentă este cea din localitatea în care se află imobilul. Pentru autoturismele deținute de persoane fizice, evidența este gestionată, de regulă, în funcție de domiciliul proprietarului.

Ce informații trebuie verificate în evidența fiscală pentru 2027

În cazul unui apartament sau al unei case, este important ca datele înregistrate de autoritatea locală să corespundă caracteristicilor reale ale proprietății, inclusiv suprafeței, destinației și cotei deținute.

Pentru autoturisme, calculul impozitului ține cont, în cadrul fiscal introdus în 2026, atât de capacitatea cilindrică, cât și de norma de poluare. Autovehiculele electrice și cele hibride beneficiază de reguli distincte de impozitare.

De asemenea, contribuabilii care beneficiază de reduceri sau scutiri trebuie să se asigure că facilitățile la care au dreptul au fost luate în considerare la stabilirea obligațiilor anuale.

Până când se plătesc impozitele locale în 2027

Potrivit Codului fiscal, impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se achită anual, în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

Persoanele care plătesc integral până la 31 martie pot beneficia de o bonificație de maximum 10%, în funcție de procentul aprobat de autoritatea locală.

Pentru 2027, Primăria Capitalei a propus menținerea reducerii de 10% pentru plata integrală până la 31 martie 2027. Hotărârea va putea deveni aplicabilă după aprobare

Editor : C.S.