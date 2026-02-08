Doi tineri din județul Suceava au fost opriți de jandarmii montani pe traseul spre Cabana Dochia din Munții Ceahlău, după ce au fost surprinși urcând încălțați cu adidași, în plină iarnă.

Din cauza echipamentului neadecvat și a condițiilor specifice sezonului rece, tinerii au fost sfătuiți să renunțe la traseu. Aceștia au respectat recomandarea și au coborât în siguranță, fără incidente.

„Jandarmii montani reamintesc turiștilor că echipamentul corespunzător este esențial pentru siguranța pe traseele montane, mai ales pe timp de iarnă”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Române.

Intervenția subliniază rolul Jandarmeriei Montane în prevenirea accidentelor și protejarea vieții turiștilor, prin monitorizarea traseelor și consilierea celor care nu sunt pregătiți corespunzător pentru drumețiile în sezonul rece.

