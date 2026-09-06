În ce intersecții din București vor sta polițiștii în prima zi de şcoală. Plan de fluidizare a traficului rutier

Primăria Capitalei a stabilit, împreună cu Brigada Rutieră, un plan de fluidizare a traficului în Bucureşti, pentru prima zi de şcoală, luni, 6 septembrie. La acțiune vor participa și agenții de la Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti şi Poliţiile Locale de la Sectoarele 1, 2, 3, 5 şi 6.

Primăria Capitalei anunță un plan de fluidizare a traficului în Bucureşti, pus la punct împreună cu Brigada Rutieră.

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Potrivit planului, echipajele de poliție rutieră vor fi în intersecțiile:

Bd. N. Titulescu cu Str. Dr. Iacob Felix;

Șoseaua Virtuții cu Str. Orșova;

Șoseaua Virtuții cu Splaiul Independenței;

Bd. Iuliu Maniu cu Bd. Geniului (după-amiaza).

Poliția Locală Sector 1 va acționa în intersecțiile:

Șos. Chitilei – Bd. Bucureștii Noi;

Str. N. Caramfil – Bd. Aerogării;

Șos. N. Titulescu – Bd. Banu Manta;

Str. Turda – Bd. Ion Mihalache;

Bd. Mareșal Alexandru Averescu – Bd. Mărăști;

Poliția Locală Sector 2 va acționa în intersecțiile:

Șos. Colentina – Str. Ziduri Moși;

Bd. Mihai Bravu – Bd. Ferdinand;

Șos. Colentina – Piața Obor;

Șos. Colentina – Str. Teiul Doamnei;

Poliția Locală Sector 3 va acționa în intersecțiile:

Șos. Industriilor – Șos. Dudești-Pantelimon – Bd. Basarabia;

Șos. Dudești – Pantelimon – semafor Dedeman;

Șos. Dudești – Pantelimon – Șos. Gării Cățelu;

Poliția Locală Sector 5 va acționa în intersecțiile:

Rond Șos. Alexandriei;

Calea Rahovei – Str. Progresului;

Calea Rahovei – Bd. Tudor Vladimirescu;

Calea 13 Septembrie – Str. Mihail Sebastian;

Calea 13 Septembrie – Str. Progresului;

Calea 13 Septembrie – Șos. Panduri;

Poliția Locală Sector 6 va acționa în intersecțiile:

Bdul Timișoara – Bd. Paul Teodorescu;

Bdul Iuliu Maniu – APACA;

Pod Grozăvești;

Piața Leu.

Planul de circulație este coordonat de Brigada Rutieră, mai precizează Primăria Capitalei.

„Vă rugăm să plecaţi din timp spre şcoală sau grădiniţă, să respectaţi indicaţiile poliţiştilor din teren şi să evitaţi oprirea pe benzile de circulaţie la coborârea celor mici”, mai spun reprezentanţii Primăriei Capitalei.

Editor : B.P.