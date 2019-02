În fața ta. Mirela Retegan, fondator Gașca Zurli: Copiii noștri vor iubirea manifestă a părinților și vor contact fizic!

Mirela Retegan, jurnalist și fondator al „Găștii Zurli” vine sâmbătă, 16 februarie 2019, la ora 13:30, la emisiunea „În fața ta” de la Digi24. Într-o discuție uimitor de onestă și emoționantă cu Florin Negruțiu și lui Claudiu Pândaru, antrenorul părinților mărturisește cum a fost afectată relația cu fiica ei, Maia, de propria dependență de smartphone.

Mirela Retegan, jurnalist și fondator al „Găștii Zurli” vine sâmbătă, 16 februarie 2019, la ora 13:30, la emisiunea „În fața ta” de la Digi24. Într-o discuție uimitor de onestă și emoționantă cu Florin Negruțiu și lui Claudiu Pândaru, antrenorul părinților mărturisește cum a fost afectată relația cu fiica ei, Maia, de propria dependență de smartphone.

„Eu eram mult mai dependentă decat Maya, iar la un moment dat, când am plecat într-o vacanță de o săptămână în Grecia, Maya a spus: cu condiția să îți oprești telefonul o săptămână. Da, o săptămână vreau să fii doar cu mine. În aeroport m-a pus să decuplez tot. Deci am plâns, am făcut ultimul live plângând că nu voi mai avea acces la telefon. După trei zile ziceam: te rog lasă-mă doar cinci minute. Noi avem o problemă cu telefonul. Serios, noi suntem mult mai dependenți decât ei. Noi stăm cu copilul pe lângă noi, dar de fapt mai dăm un mail, un like, mai verificăm știrile... Și copilul? Dar a stat toată ziua pe lângă mine. Dar concret ce ai făcut cu el în timpul ăsta? Faptul că ei stau pe lângă noi nu înseamnă că ei și stau cu noi”, a declarat Mirela Retegan.

Urmăriți interviul integral la Digi24, sâmbătă, 16 februarie 2019, de la 13:30, la emisiunea „În fața ta”.

În fiecare sâmbătă și duminică, Florin Negruțiu și Claudiu Pândaru aduc „În fața ta” la Digi24 oameni de cultură, artiști, politicieni sau lideri din business într-un cadru în care bunul simț dictează tonul dialogului despre temele momentului.

Etichete:

,

,