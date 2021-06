În lipsa căldurii și a apei calde, tot mai mulți bucureșteni ar vrea să se debranșeze. Procesul este lung și costisitor

Bucureștenii au avut de suferit toată iarna din cauza avariilor apărute la rețeaua de termoficare, în toate cele șase sectoare. Acum, că a venit vara, problemele continuă, iar ideea de a face duș cu apă rece nici măcar nu mai pare de speriat. Din păcate, acesta este tabloul vieții cotidiene într-o capitală europeană, în secolul XXI. Așa că ideea de a avea o centrală termică în apartament atrage tot mai multe persoane. Numărul debranșărilor este în creștere în București, chiar dacă sunt complicate și presupun cheltuieli consistente.

Nici în mijlocul verii, bucureștenii nu se pot bucura de utilitățile de bază, așa cum ar presupune traiul într-o capitală europeană. Regulat, în țevile vechi ale societății Termoenergetica apar fisuri și găuri, iar dușul cu apă caldă devine un lux.



„A fost o perioadă în care a fost mai caldă apa de pe țeava de apă rece. Sunt probleme destul de grave. Ce făceam? Soluția folosită de părinții noștri: la lighean, la ibric. Bine că măcar am avut gaze”, povestește un tânăr.

„A fost apa mai mult rece, ce să mai zic. De multe ori nici rece nu avem. Am sunat la Termoenergetica și au zis că sunt țevile învechite și repară, rezolvă în câteva zile, dar acuma...” - spune resemnată o doamnă în vârstă.

„Soluția este să ne punem centrală, că nu știm ce ne așteaptă la iarnă. A fost groaznic, a trebuit să încălzim apă să spălăm vasele, să ne facem baie, că nu poți să stai să nu te speli”, spune o tânără.

Ce presupune debranșarea și cât costă

Alexandra a decis să își instaleze o centrală termică în apartament, pentru a nu mai depinde de rețeaua municipală de termoficare. A plătit 2.200 de lei unei firme pentru proiectul de debranșare de la Termoenergetica.

„Anul ăsta am zis că nu are rost să continui un drum în care nu voi avea apă caldă încă un an sau doi, pentru că mă îndoiesc că problema în București va putea fi rezolvată în această perioada de timp. Costul de proiect pentru un apartament de 2 camere trece lejer de 10 mii de lei, dar iei în calcul că ai confortul tău, dacă vreau să fac un duș, nu trebuie să văd dacă vine sau nu apă caldă”, explică Alexandra Aciubotăriței, care locuiește în Sectorul 5.

Din 15 aprilie, data de la care încep să fie depuse cererile de debranșare, până la 22 iunie, au fost înregistrate 870 de astfel de solicitări. În aceeași perioadă a anului trecut au fost de 4 ori mai puține cereri.

Pandemia a încetinit ritmul debranșărilor din Capitală, care era destul de alert până la finalul anului 2019. Între 15 aprilie și 22 iunie 2019 au fost peste 900 de cereri.

Cererile de debranșare primesc aviz în cel mult 30 de zile.

Până la depunerea unei solicitări la Termoenergetica, trebuie să aduni un portofoliu consistent de documente. Printre ele, acordul de la asociația de proprietari, acordul de la vecini și un proiect tehnic. Este un proces birocratic anevoios și costisitor.

Cel puțin 10 ani de reparații în București

Chiar și așa, este singurul care ar asigura apa caldă la robinet în următorii trei ani. Lucrările de modernizare promise de primarul general Nicușor Dan nu vor salva Capitala de posibile avarii în sezonul rece viitor.

„Nu exclud apariția unor avarii, asta până când întregul sistem se va moderniza. Preconizăm că reparațiile și modernizările pe care le vom face în următorii 2-3 ani, deja prin ele să existe o diferența majoră în calitatea livrării serviciului, dar o modernizare totală va dura probabil cel puțin 10 ani”, a declarat pentru Digi24. Adrian Gîtlan - director adjunct Termoenergetica.

Din anii 1990 și până acum, mai mult de jumătate din gospodăriile din România și-au instalat centrale termice proprii.

Editor : Luana Pavaluca