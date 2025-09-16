Live TV

Video „În țara noastră suntem striviți”. Mărturia unei profesoare care a ales să plece în Scoția după 12 ani de catedră în România

Mărturia unei profesoare care a ales să plece în Scoția după 12 ani de catedră în România.

O profesoară de limba română cu 12 ani de experiență și-a făcut bagajele și se pregătește să își înceapă o nouă viață, alături de familie, în Scoția. Din noiembrie va preda religie, morală și psihologie, după ce a decis să lase în urmă România și să caute aprecierea și libertatea pe care, spune ea, nu le găsea acasă.

Pentru Gianina, profesoară de limba română, schimbarea este imensă. După 12 ani la catedră în școlile din România, va pleca în Scoția, unde din noiembrie va prelua un post de profesor de religie, morală și psihologie. Decizia vine după ani de nemulțumiri legate de condițiile din sistemul de învățământ românesc.

Nu este prima dată când își împachetează viața și pleacă. În urmă cu două decenii, Gianina a predat în Italia.

„Ai mai multă liberatate de ați desfășura activitatea ca profesor, ca dascăl, în diferite moduri, ori full time, ori part time, ba chiar și bank staff, adică în funcție de posibilitatea pe care o ai, ca timp, și ca spațiu”, a povestit ea.

Experiența din străinătate i-a arătat că profesorii români sunt respectați și apreciați dincolo de granițe.

„Un profesor român în străinătate e privit foarte bine, să știți că avem profesori și oameni de elită, nu numai în domeniul învățământului, în toate domeniile. Suntem harnici, suntem cu dorința de a ne afirma pentru că aici, în țara noastră, din păcate, și de cele mai multe ori, suntem stiviți. Și atunci, tu mergi în străinătate cu dorința aia, cu amploarea aia, nu e vorba de mândrie, știu să fac, mă pricep, și atunci ești apreciat, și când ești apreciat dai și mai mult din tine”, a spus profesoara.

Gândul plecării vine la pachet cu emoția despărțirii de cei dragi.

„În România las foarte mulți oameni dragi sufletului meu, oameni de suflet, în sensul părinților, prietenilor, elevilor, foștilor elevi. (...) Foștilor elevi le transmit, cum le-am transmis de ficare dată, și când eram la clasă, să îți urmeze visul. (...) Colegilor mei îi sfătuiesc să își trăiască viața așa cum le place lor și să nu se îndepărteze prea mult de la ceea ce deja au clădit și au șlefuit”, a mai mărturisit Gianina.

